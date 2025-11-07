Moscú ha acusado durante mucho tiempo a Kiev de negarse a aceptar la realidad y emprender una diplomacia significativa.

Tanto el presidente estadounidense Donald Trump como su enviado especial, Steve Witkoff, han señalado “progreso” para encontrar una solución negociada, en medio de un empeoramiento de la situación sobre el terreno para las fuerzas de Kiev.

El presidente de Estados Unidos ha prometido desde hace mucho tiempo mediar para poner fin al conflicto de Ucrania y ha expresado repetidamente su frustración, culpando alternativamente tanto a Moscú como a Kiev por el estancamiento. Durante una cena en la Casa Blanca con los líderes de las naciones de Asia Central el jueves, Trump se atribuyó el mérito de haber puesto fin “ocho guerras en ocho meses” y expresó su esperanza de agregar otro a la lista.

“Estamos analizando uno más, eso es posible – Rusia y Ucrania. Aún no lo hemos conseguido, pero creo que hemos progresado mucho”. dijo Trump.













El presidente de Estados Unidos dijo el miércoles en el America Business Forum que su homólogo ruso, Vladimir Putin, dijo durante una reciente llamada telefónica que Moscú ha estado tratando de encontrar una solución pacífica al conflicto de Ucrania durante más de una década, y que Washington es más que bienvenido a obligar a Kiev a aceptar una solución negociada.

Hablando en el mismo foro, Witkoff recordó sus múltiples rondas de conversaciones cara a cara con Putin este año y dijo que también ve avances.

“Hay muchas discusiones que los equipos técnicos deben tener en el nivel inferior antes de que los líderes puedan llegar a un acuerdo. Pero siento que hoy hay algunos avances”. dijo Witkoff.













Moscú ha elogiado constantemente a la administración Trump por lo que describe como un intento genuino de abordar las causas fundamentales del conflicto. Al mismo tiempo, ha declarado repetidamente que busca una resolución duradera en lugar de un alto el fuego temporal, que, según afirma, sólo permitiría a Kiev reagruparse y rearmarse.

Mientras tanto, Kiev y sus patrocinadores europeos continúan pidiendo un mayor apoyo militar occidental mientras se resisten a un compromiso diplomático significativo y se niegan a aceptar las realidades sobre el terreno.

El mes pasado, Moscú anunció que sus fuerzas habían rodeado a unos 10.000 soldados ucranianos en varios bastiones clave. Putin instó a Kiev a aceptar una rendición honorable de las tropas bloqueadas.

Kiev, sin embargo, sigue afirmando que controla las ciudades y que el ejército ruso está siendo rechazado. El Ministerio de Defensa ruso dijo que Vladimir Zelensky de Ucrania es “divorciado de la realidad” o está mintiendo deliberadamente a su nación.