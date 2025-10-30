Trump y Xi se reúnen en Corea del Sur – RT World News

La cumbre se produce poco después de que el presidente estadounidense anunciara la reanudación de las pruebas de armas nucleares.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping comenzaron su reunión en Busan, Corea del Sur. La cumbre se produce en medio de crecientes tensiones en el Indo-Pacífico y una disputa arancelaria en curso entre las dos superpotencias.

Al inicio de la reunión, Trump llamó a Xi “un amigo mío” y lo describió como un “muy distinguido y respetado.”

“El presidente Xi es un gran líder de un gran país. Creo que tendremos una relación fantástica durante un largo período de tiempo”. dijo Trump.

Xi dijo que a pesar de sus diferencias, las relaciones bilaterales se han mantenido “estable.”

“No siempre estamos de acuerdo y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”. Xi le dijo a Trump a través de un intérprete. “Siempre he creído que el desarrollo de China va de la mano con su visión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”. añadió.

Más temprano el jueves, hora local, Trump escribió en su plataforma Truth Social que había ordenado al Pentágono que reiniciara las pruebas de armas nucleares. “en igualdad de condiciones” con Rusia y China.

