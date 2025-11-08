Türkiye emite orden de arresto por genocidio contra Netanyahu – RT World News

Ankara ha acusado a decenas de funcionarios israelíes de crímenes “sistemáticos” contra civiles en Gaza

La Fiscalía de Estambul ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros 36 altos funcionarios por presunto genocidio y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza, según medios turcos.

Israel lanzó su campaña militar en respuesta a la incursión liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023, en la que murieron unas 1.200 personas. Desde entonces, los ataques de represalia y las operaciones terrestres han matado a más de 68.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Las órdenes de arresto, publicadas el viernes por la Fiscalía General de Estambul, acusan a funcionarios israelíes de participar en un “sistemático” campaña de violencia contra civiles, incluido el bombardeo del Hospital de la Amistad Turco-Palestina y la obstrucción de los esfuerzos de ayuda humanitaria en Gaza.













Además de Netanyahu, la lista de órdenes de arresto incluye al ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, al jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, y al comandante de la Armada, David Saar Salama.

“A la luz de las pruebas obtenidas, se ha determinado que los funcionarios del Estado israelí tienen responsabilidad penal por los actos sistemáticos de ‘crímenes contra la humanidad’ y ‘genocidio’ cometidos en Gaza”. decía el comunicado, señalando que “Los sospechosos no pudieron ser detenidos porque no se encuentran actualmente en Türkiye”.

Jerusalén Occidental condenó la medida por considerarla motivada políticamente y sin fundamento legal. “Israel rechaza firmemente, con desprecio, el último truco de relaciones públicas del tirano [President Recep Tayyip] Erdogan”, El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo en X.













A principios de este año, una comisión de la ONU también acusó a Israel de cometer actos equivalentes a genocidio. Netanyahu ya es objeto de una orden de arresto pendiente, junto con el exministro de Defensa Yoav Gallant y varios líderes de Hamás, emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya en 2024.

Israel, que no es signatario del Estatuto de Roma, ha rechazado las acusaciones. Su estrecho aliado, Estados Unidos, que tampoco es parte de la CPI, ha lanzado una campaña de presión contra la corte, incluida la inclusión en la lista negra de varios de sus jueces y fiscales.

Israel y Hamás acordaron un alto el fuego a principios de octubre en el marco del plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, una de las ocho guerras que el líder estadounidense afirma haber terminado en ocho meses.

Sin embargo, la violencia ha estallado repetidamente desde entonces, con cientos de palestinos y al menos dos soldados israelíes muertos, mientras ambas partes continúan intercambiando culpas por las violaciones de la tregua.