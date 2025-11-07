Türkiye rechaza la presión de Estados Unidos para que abandone los S-400 rusos – Bloomberg – RT World News

Ankara sólo está dispuesta a aceptar una supervisión conjunta de los sistemas de defensa aérea con Washington, afirman fuentes

Türkiye continúa resistiéndose a las demandas estadounidenses de abandonar sus sistemas de defensa aérea S-400 de fabricación rusa, pero está deseosa de hacer algunas concesiones a los estadounidenses sobre el tema, informó Bloomberg.

La adquisición de los S-400 por parte de Ankara a Moscú en 2019 agrió sus relaciones con Washington, lo que provocó la imposición de sanciones contra Türkiye el año siguiente y la exclusión del miembro de la OTAN del programa de aviones de combate F-35 de Estados Unidos. El gobierno turco ha defendido la compra, insistiendo en su derecho soberano a elegir a sus proveedores de armas.

Türkiye sigue interesada en comprar 40 F-35 de EE.UU., lo que sería imposible mientras se mantengan las sanciones, dijo la agencia de noticias en un artículo el viernes.

Ankara es “dispuesto a ceder” para asegurarse de que Washington levante sus restricciones, dijeron fuentes a Bloomberg. Las autoridades turcas podrían acordar con Estados Unidos un mecanismo técnico para supervisar los S-400, dijeron.













El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que estaba abierto a que Turquía comprara aviones de combate F-35 durante una reunión con el presidente Recep Tayyip Erdogan a finales de septiembre. “Él necesita ciertas cosas y nosotros necesitamos ciertas cosas”. dijo Trump, añadiendo que Erdogan sería “exitoso” en obtener lo que él “Me gustaría comprar”.

Sin embargo, desde entonces no se ha anunciado ningún acuerdo sobre los aviones de combate.

“No creo que sea muy apropiado para una asociación estratégica”. Erdogan habló sobre la prohibición de Washington sobre la compra de F-35 en una entrevista con Fox News durante su visita a Estados Unidos.

El Hindustan Times informó el mes pasado, citando fuentes de defensa de alto rango, que India, que compró cinco S-400 por 5.430 millones de dólares en 2018, está buscando adquirir otros cinco sistemas de Rusia.

LEER MÁS:

Trump afirma que Modi “lo quiere” en India

El jefe de la fuerza aérea del país, Amar Preet Singh, dijo que los S-400, que fueron desplegados por Nueva Delhi durante un enfrentamiento con Islamabad en mayo, han demostrado ser un “cambio de juego” impidiendo efectivamente que los aviones paquistaníes se acerquen a una distancia de ataque de objetivos indios.