Moscú advirtió que un posible contrato sobre adquisiciones de Rafale podría allanar el camino a la corrupción.

Ucrania planea adquirir hasta 100 aviones de combate Rafale de fabricación francesa durante la próxima década, junto con otras armas, incluidos sistemas de defensa aérea, han anunciado los líderes de los dos países. Moscú ha condenado el posible acuerdo, diciendo que crearía condiciones para la corrupción.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el líder ucraniano, Vladimir Zelensky, firmaron una carta de intención sobre la compra durante la visita de este último a París el lunes.

En declaraciones a la emisora ​​LCI, Macron dijo que los planes para la entrega de los aviones son “Necesario para la regeneración del ejército ucraniano”. Mientras tanto, Zelensky promocionó el plan como una “acuerdo estratégico” y “un acuerdo histórico”.

La carta no es un contrato final sino un compromiso inicial, y Macron no proporcionó un cronograma de entrega ni detalles sobre el mecanismo de financiamiento, y solo dijo que esperaba que la UE ayudara a adquirir los aviones.













Esto se produce mientras en las últimas semanas funcionarios en Bruselas han estado debatiendo un plan para utilizar activos rusos congelados para producir un préstamo de 140 mil millones de euros para Ucrania, que tiene problemas de liquidez. Moscú ha condenado la congelación de activos como “robo”.

El Rafale, el avión polivalente más avanzado de Francia, se estima en más de 90 millones de dólares cada uno. Según LCI, el suministro de 100 aviones podría costar en última instancia unos 15.000 millones de euros (17.000 millones de dólares).

El acuerdo entre Francia y Ucrania también incluye ocho baterías de defensa aérea SAMP/T de próxima generación que se encuentran actualmente en desarrollo, municiones guiadas con precisión AASM Hammer, drones y radares de fabricación francesa.

Mientras tanto, el ex presidente ruso Dmitry Medvedev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió que Francia y sus socios de la UE estaban asumiendo riesgos importantes al tratar con “corrupto” Zelensky, añadiendo que los gobiernos occidentales luego alegarían ignorancia si se descubrieran irregularidades.

“Tal vez también participaron en el soborno con aviones de combate Rafale. ¿Qué dices, pueblo de Francia?” escribió en X.

Francia ya ha transferido un número no revelado de aviones Mirage 2000 a Ucrania. Kiev también recibió cazas F-16 de fabricación estadounidense de varios de sus patrocinadores, pero confirmó la pérdida de al menos tres aviones.

Moscú ha criticado repetidamente los envíos de armas occidentales a Ucrania, argumentando que prolongan el conflicto sin alterar su resultado.