Ucrania lanza un gran bombardeo contra un puerto ruso con lanzadores de misiles y depósito de petróleo

Las fuerzas ucranianas lanzaron un enorme ataque contra un importante depósito de petróleo y puerto ruso en el Mar Negro.

Las imágenes mostraban el puerto petrolero ruso Novorossiysk en llamas mientras Kiev bombardeaba el puerto petrolero clave con drones, causando daños masivos.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Se dice que el ataque ucraniano tuvo como objetivo varias instalaciones clave necesarias para la exportación de petróleo que ayudan a alimentar la guerra de Vladimir Puitin en Ucrania.

Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron o interceptaron 216 drones ucranianos durante la noche, dijo el Ministerio de Defensa.

El ministerio dijo que había derribado 66 drones sobre la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, donde el depósito de petróleo y el puerto habían sido atacados.

El gobernador de la región rusa de Saratov dijo que los ataques con drones habían dañado la infraestructura civil, mientras que el jefe de la región de Volgogrado dijo que las defensas aéreas habían repelido un ataque nocturno con drones contra la infraestructura energética.

SOMBRA DE GUERRA Europa se está preparando para la guerra, advierte el Kremlin y cualquier esperanza de paz se ha “estancado” ALERTA NUCA Putin corre el riesgo de sufrir un caos nuclear tras atacar DOS subestaciones en plantas nucleares de Ucrania

Se entiende que el ataque masivo dañó un barco y varios edificios y dejó tres personas heridas.

El cuartel general de operaciones de la región de Krasnodar informó en Telegram que los tres tripulantes heridos estaban siendo atendidos en el hospital.

Mientras tanto, las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev a primera hora del viernes, atacando edificios residenciales y provocando explosiones en toda la capital.

Al menos una persona murió y decenas resultaron heridas en el gran ataque que tuvo como objetivo casi todos los distritos de la capital, revelaron las autoridades.

Las autoridades dijeron que la caída de escombros y los incendios dañaron edificios de apartamentos de gran altura, una escuela, un centro médico y edificios administrativos en áreas dispersas por toda la ciudad de unos tres millones de habitantes.

El alcalde Vitaly Klitschko dijo que casi todos los distritos de Kiev estaban bajo un ataque “masivo” después de que los rusos lanzaran enjambres de drones y varios misiles.

Una anciana murió y al menos 24 personas, entre ellas una mujer embarazada y un niño de 10 años, resultaron heridas en el ataque, revelaron las autoridades.

Los servicios de emergencia ucranianos rescataron a más de 40 personas de los incendios y la destrucción en toda la ciudad.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, dijo: “Los rusos están atacando edificios residenciales.

“Hay muchos edificios de apartamentos de varias plantas dañados en prácticamente todos los distritos”.

Dijo que se habían desplegado tanto drones como misiles y que se habían enviado equipos de emergencia a varios barrios.

Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraban diferentes sitios en llamas y residentes reunidos en calles cubiertas de escombros frente a edificios de apartamentos.

En el distrito de Darnytskyi, los escombros cayeron en el patio de un edificio residencial y en el terreno de un centro educativo.

Un coche se incendió tras ser alcanzado por la caída de fragmentos.

Los escombros dañaron tres edificios de apartamentos, una casa privada y provocaron un incendio en un área abierta en el distrito de Dniprovskyi.

En el distrito de Podilskyi resultaron dañados al menos cinco edificios residenciales y una estructura no residencial.

La caída de escombros provocó un incendio en un área abierta cerca de un centro médico y dentro de un edificio no residencial en Shevchenkivskyi.

GIRO DE FEUD TURBOSO El hermano de Adam Peaty arrestado por amenazas de despedida de soltero enviadas a un atleta olímpico HORROR DE CHOCOLATE Los compradores de Tesco critican el precio “repugnante” de las latas Quality Street de 750 g

Estas son noticias de última hora… actualice para obtener más actualizaciones…