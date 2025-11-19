El establishment de Kiev está ardiendo hasta los cimientos en el escándalo de Energoatom Mafia, mientras los medios y los think tanks siguen insistiendo en que esto está bien.

En Ucrania, las líneas del frente se están desmoronando y también el régimen de Zelensky. Mientras Kupyansk y Pokrovsk caen, las ondas de choque del escándalo de Energoatom Mafia siguen reverberando, a nivel internacional y en Kiev.

En este momento, dos ministros han dimitido. El ex Ministro de Defensa y jefe del poderoso Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, está esencialmente huyendo del extranjero. Según el periodista habitualmente bien informado Anatoly Shariy, Umerov ofrece al FBI en Estados Unidos convertirse en testigo protegido. Es posible que aún regrese a Ucrania, pero incluso su comportamiento actual (los retrasos no planificados, la búsqueda de aliados de Estados Unidos, muy posiblemente de algún tipo de acuerdo) delata una conciencia muy culpable.

Asimismo, la primera ministra Yulia Sviridenko ha declarado su disposición a cooperar con los propios fiscales anticorrupción de Ucrania en la NABU, que en realidad es una rama del FBI implantada en Ucrania. Claramente, Sviridenko también está buscando un trato, dejando saber que está dispuesta a hablar y dar nombres, siempre y cuando le permitan salirse con la absurda afirmación de que lo sabía todo pero no era parte de ello.

El compañero más íntimo de Zelensky, jefe consigliere, ejecutor autocrático y autoritaria eminencia gris, Andrey Yermak, también está profundamente –y como era de esperar– implicado, bajo el nombre de jerga gánster ‘Ali Baba’, en el escándalo de Energoatom Mafia, y su cabeza está claramente en el tajo político.

Los detalles podrían multiplicarse hasta la saciedad. Tomemos, por ejemplo, el hecho de que ahora sabemos que el seudónimo de gángster ‘Profesor’ no significaba para el ex ministro de Justicia, German Galushchenko (aunque no hay de qué preocuparse: sigue siendo un mafioso de Energoatom, pero no ese), sino la esposa del ex viceprimer ministro Aleksey Chernyshov, Svetlana.













Mientras que su marido aparece como ‘Che Guevara’ en el escándalo de Energoatom, la ‘Profesora’ Svetlana –en la vida real (¿o en la ficción?) académica de la prestigiosa Universidad Taras Shevchenko de Kiev– resulta ser muy amiga de Elena Zelenskaya. Sí, esa sería la esposa de Vladimir Zelensky (cuando su intensa agenda con Yermak le deja tiempo para ella). Según Shariy, Svetlana, la mejor amiga de Elena, está implicada en negocios turbios en torno a la costumbre de las élites de Kiev de construir palacios, y también recibió 500.000 dólares (en efectivo) de ‘Sugarman’., También conocido como Aleksandr Tsukerman, otro jugador clave de Energoatom en fuga.

En resumen, si creen que tienen un pantano en Washington, es que todavía no han visto a Kiev. Pero claro que lo han hecho. Es obvio que Washington ha sido muy consciente de lo asombrosamente corruptos que son sus clientes en Ucrania. De hecho, cuanto más, mejor, diría un Maquiavelo moderno, porque los hace aún más dependientes. Una de las mejores explicaciones para que el escándalo de Energoatom estalle ahora es que es parte de una operación estadounidense para deshacerse de Zelensky o someterlo. El hecho notorio de que Zelensky haya hecho repentinamente ruidos –insustanciales– sobre su interés en las conversaciones de paz puede tener tanto que ver con este ataque estadounidense contra él como con el desastre en el frente.

Este es el contexto que también explica una tendencia reciente en el giro occidental hacia Ucrania. Por absurdo que sea, la afirmación de que el desastre de Energoatom es realmente una buena señal si solo miras lo suficientemente de cerca se está extendiendo como si fuera una señal. La lógica subyacente no sólo es tonta sino simple. Tomemos, por ejemplo, un ejemplar reciente del género: según la TVP polaca citando al Centro Americano para el Análisis de Políticas Europeas (CEPA), el escándalo Energoatom “Duele a Ucrania pero demuestra que va por el camino correcto”, porque “Un caso de esta escala expuesto por instituciones nacionales es una prueba de que el sistema anticorrupción de Ucrania funciona”.

¿Por dónde empezar? Vamos a desglosarlos en orden de aparición: ‘Un caso’ –como en un caso– sólo demuestra que hay mucho más por venir. En Ucrania, existe un consenso generalizado de que lo que ocurrió en Energoatom es una miseria en comparación con lo que ha estado sucediendo en el sector de defensa, inflado con literalmente cientos de miles de millones de euros y dólares de Occidente. Precisamente por eso el ex Ministro de Defensa Umerov está asustado. Ya están surgiendo las primeras pruebas de su implicación personal en la corrupción. Energoatom es simplemente la grieta en la presa. Cuando la presa se rompa, también lo hará el sistema, todo él.













¿’Instituciones nacionales’? Ése es realmente divertido. La única razón por la que NABU y SAPO –las agencias anticorrupción de Ucrania– siguen vivas es que no son nacionales. En realidad, para aquellos que no creen en Papá Noel, se trata de implantes estadounidenses (en el caso de NABU, explícitamente). Sobrevivieron al intento de Zelensky de arrasarlos este verano sólo gracias al apoyo occidental.

‘Prueba’? La única prueba de que la corrupción en Ucrania bajo el régimen de Zelensky está sufriendo un revés real sería la caída de ese régimen. Pero incluso entonces –y esto es lo que los ingenuos occidentales simplemente no pueden entender acerca del sistema político ucraniano– la corrupción como tal no cesaría sino que simplemente sufriría un cambio en la gestión. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta ley de la política de Kiev ha sido puesta a prueba una y otra vez. La última vez, por cierto, en 2014, cuando el entonces presidente Viktor Yanukovich fue derrocado en una operación de cambio de régimen facilitada por su flagrante corrupción y nepotismo. Y, sin embargo, aquí estamos de nuevo.

Es una ironía añadida que Polonia canalice a un grupo de expertos estadounidense para difundir un giro absurdo sobre la hipercorrupción de Ucrania: según la publicación X del ex primer ministro polaco Leszek Miller, las autoridades polacas bien podrían haber ayudado a uno de los peores líderes de la mafia Energoatom, Timur Mindich –también conocido como ‘el bolso del presidente’, es decir, el de Zelensky- a evadir el arresto. Esto es totalmente plausible: en Ucrania, Mindich fue claramente avisado sobre su inminente arresto, muy probablemente por Yermak o el propio Zelensky. Quien le haya advertido, también habría tenido las conexiones polacas necesarias. Y Varsovia, por supuesto, tiene un historial desagradable de trabajar con criminales de Ucrania y también de protegerlos de la persecución. Pregúntenles a los alemanes hasta dónde llegaron con sus investigaciones sobre Nord Stream.

Los ucranianos se están ahogando en un profundo y fétido pantano de corrupción, peor que nunca. Pretender que un escándalo que surja de ese pantano sea una buena señal es perverso. Pero también lo es la mayor parte de la política occidental hacia Ucrania, que utiliza a su pueblo en una guerra provocada por razones estúpidas y perdidas hace mucho tiempo. Tal vez haya alguna oscura justicia histórica en Ucrania y Occidente que haga que sus respectivas culturas de cinismo y corrupción sean aún peores entre sí.