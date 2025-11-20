Última oportunidad para que el reservado Andrew revele los secretos de Epstein HOY mientras el Congreso exige “cuéntenos lo que sabe”

Ha llegado la fecha límite para que el deshonrado Andrew Mountbatten-Windsor acepte revelar secretos sobre su amigo pedófilo Jeffrey Epstein.

Se ordenó al ex príncipe comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para explicar su “larga amistad” con el delincuente sexual condenado.

El comité de supervisión de la Cámara de Representantes le pidió a Andrew que tomara una declaración como parte de su investigación sobre Epstein y cómo el gobierno manejó su caso.

El comité, que está investigando los crímenes de Epstein y su red más amplia de tráfico sexual, le envió a Andrew una carta pidiéndole que dijera lo que sabía sobre las acciones del traficante sexual condenado.

Andrew tuvo hasta hoy, 20 de noviembre, para responder.

Es la última oportunidad para que el ex duque de York revele cualquier secreto que pueda tener sobre Epstein.

Todo esto ocurre cuando Donald Trump firmó el proyecto de ley para forzar la publicación de los archivos de investigación sobre Epstein.

El proyecto de ley, que ahora se ha convertido en ley, exige que el Departamento de Justicia (DOJ) publique todos los archivos y comunicaciones relacionados con el financista fallecido, conocidos como Epstein Files, en un plazo de 30 días.

También requerirá revelar cualquier información sobre la investigación sobre la muerte de Epstein en una prisión federal en 2019, así como sobre su señora y cómplice, Ghislaine Maxwell.

La carta a Andrew, dirigida a Royal Lodge, Windsor Great Park, describe su “estrecha relación” con Epstein y hace referencia a un intercambio de correo electrónico de 2011 recientemente revelado en el que Andrew le dijo “estamos juntos en esto”.

Dijo que había identificado “registros financieros que contienen anotaciones como ‘masaje para Andrew’ que plantean serias dudas”.

La carta dice: “El comité busca descubrir las identidades de los cómplices y facilitadores del señor Epstein, y comprender el alcance total de sus operaciones criminales.

“Las acusaciones bien documentadas en su contra, junto con su larga amistad con el señor Epstein, indican que usted puede tener conocimiento de sus actividades relevantes para nuestra investigación.

“En aras de la justicia para las víctimas de Jeffrey Epstein, le solicitamos que coopere con la investigación del comité al asistir a una entrevista transcrita con el comité”.

Andrew y Epstein compartieron una amistad bien documentada durante años antes del arresto del financiero de Nueva York por graves cargos de tráfico sexual.

Pero siempre ha negado haber presenciado o sospechado que Epstein cometiera algún delito.

La carta fue enviada pocos días después de que el rey Carlos despojara a su hermano de su título de “Príncipe” tras un renovado escrutinio de sus vínculos con Epstein.

También ha sido desalojado de su casa Royal Lodge y se mudará a una residencia privada en la finca King’s Sandringham.

El ex duque de York ha estado bajo un renovado escrutinio después de que la acusadora de abuso sexual Virginia Giuffre hiciera una serie de acusaciones contra él en su biografía póstuma de 400 páginas.

La Sra. Giuffre, quien se quitó la vida en abril, alegó que Epstein la traficaba para tener relaciones sexuales con Andrew en tres ocasiones.

A pesar de insistir en que nunca había conocido a Virginia, el ex duque pagó millones para resolver un caso civil de agresión sexual con ella en 2022.

Sus memorias continuaron haciendo más acusaciones inquietantes sobre su supuesta conducta.

Andrew ha negado sistemáticamente todas las acusaciones de irregularidades.

Andrew, que ha tocado fondo en el Reino Unido, no tiene ninguna obligación de seguir la convocatoria y volar a Washington.

Sería difícil para las autoridades estadounidenses obligarlo a testificar mientras se encuentra fuera de Estados Unidos.

Pero podría estar sujeto a la jurisdicción del Congreso de Estados Unidos si viaja allí.

Los legisladores estadounidenses han elogiado al rey Carlos por despojar a Andrés de sus títulos reales mientras exigen que el ex duque caído en desgracia testifique sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El representante republicano Thomas Massie pidió un “ajuste de cuentas” en Estados Unidos para cualquiera que tenga vínculos con el fallecido financiero pedófilo.

Los miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está investigando el manejo del caso Epstein por parte del gobierno, están presionando para que Andrew preste evidencia, y dicen que podría hacerlo de forma remota, con representación legal y en privado si fuera necesario.

Robert García, el miembro demócrata de mayor rango del comité, dijo: “Los hombres ricos y poderosos han evadido la justicia durante demasiado tiempo.

“Ahora, el ex príncipe Andrés tiene la oportunidad de sincerarse y brindar justicia a los sobrevivientes”.

Raja Krishnamoorthi, miembro del comité, instó a Andrew a “confesar” y testificar voluntariamente.

Las nuevas llamadas se producen después de que documentos judiciales publicados en Estados Unidos mostraran a Andrew enviando un correo electrónico a Epstein en abril de 2010, meses después de su liberación de prisión por solicitar prostitución a una menor, diciendo que sería “bueno ponerse al día en persona”.

Revelaciones explosivas

Más tarde, los dos fueron fotografiados juntos en el Central Park de Nueva York en diciembre, en lo que Andrew describió más tarde a BBC Newsnight como un intento de poner fin a su amistad.

Pero The Sun el domingo reveló que Andrew le dijo a Epstein “estamos juntos en esto” en un correo electrónico, tres meses después de la fecha en que dijo que había cortado el contacto.

La semana pasada, los republicanos descartaron más de 20.000 archivos más, incluidos correos electrónicos nunca antes vistos.

Esos documentos arrojan nueva luz sobre el alcance de la relación de Epstein con varias personas de alto perfil, incluido Andrew.

Un intercambio de correo electrónico privado publicado como parte del último lote de documentos parecía revelar que Andrew “tuvo relaciones sexuales consensuales” con un empleado de Epstein.

Y hace días, Otro correo electrónico de la señora socialité de Epstein, Ghislaine Maxwellpareció confirmar el deshonrado Royal recibió un “masaje” en su casa de Belgravia en Londres – donde la Sra. Giuffre dijo que Andrew tuvo relaciones sexuales con ella.

Maxwell actualmente cumple condena en una cárcel estadounidense por tráfico sexual.

En el correo electrónico de enero de 2015, enviado pocos días después de que Andrew fuera nombrado en documentos judiciales de Estados Unidos, escribió: “Yo también tengo que distanciarme de usted en una declaración.

“Y necesitan que diga que no estaba al tanto de los masajes con Andrew en mi casa”.

Epstein respondió: “Estoy hablando por teléfono con otro abogado (sic) para obtener una respuesta”.

La cuenta regresiva está en marcha

Desde hace años, las víctimas de Epstein y sus familias –así como los teóricos de la conspiración– han pedido la divulgación de los archivos sobre las investigaciones sobre los crímenes de Epstein.

Y la administración Trump ahora ha completado el paso final para publicar los archivos de investigación que durante mucho tiempo han sido objeto de especulaciones descabelladas.

La procuradora general Pam Bondi confirmó que el Departamento de Justicia tenía la intención de cumplir con esos requisitos.

Anteriormente dijo que la administración Trump hará públicos todos los archivos elegibles sobre el delincuente sexual condenado para lograr la “máxima transparencia”.

El fiscal general todavía ejerce el poder de redactar los archivos y eliminar información que representaría un riesgo para las víctimas menores de edad o interferiría con cualquier investigación en curso.

Sin embargo, el Departamento de Justicia no puede retener información por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, dice la ley.

El gran alijo de documentos secretos está a punto de hacerse público después de que el Congreso votara abrumadoramente a favor de revelar la verdad sobre Epstein el martes.