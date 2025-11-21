Un aliado clave abandona a Maduro en Venezuela mientras él aboga por conversaciones, ya que Estados Unidos tiene “nuevas opciones” para derrocar al tirano si no renuncia.

Un aliado CLAVE de Venezuela abandonó repentinamente a Nicolás Maduro, y el dictador pidió conversaciones de paz ante el cambio de régimen liderado por Estados Unidos.

Colombia dijo que preferiría que el déspota venezolano entregara su poder, reconociendo la amenaza inminente de una invasión estadounidense.

Mientras Donald Trump acumula una amenazadora concentración militar a las puertas de Venezuela, las conversaciones sobre una transición pacífica de gobierno han estado girando en Washington y Caracas.

Tanto Trump como Maduro aún no han comentado sobre tal acuerdo.

Pero ColombiaEl Ministro de Asuntos Exteriores sugirió que el dictador daría luz verde a la idea, siempre que se garantice su seguridad.

Ella dijo: “Maduro estaría dispuesto a aceptarlo, podría irse sin terminar necesariamente en prisiónalguien más podría entrar para liderar esa transición y permitir elecciones que sean legítimas”.

Caracas luego respondió diciendo que las palabras habían sido “descontextualizadas”.

Dijeron que Bogotá “respeta la soberanía de la hermana nación de Venezuela”.

Colombia también dijo que la salida segura de Maduro sería “la opción más saludable” en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.

Se produce cuando el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el Pentágono tendría una serie de nuevas opciones después de designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

Según se informa, Hegseth dijo que la medida “trae un montón de nuevas opciones a Estados Unidos”.

El Secretario de Defensa también dijo que Maduro “no es un líder de Venezuela legítimamente elegido” y reiteró acusaciones de que Maduro está involucrado en el narcotráfico.

Maduro también dijo a principios de esta semana que estaba listo para mantener conversaciones cruciales cara a cara con el Don en medio de la creciente presión.

Los comentarios horas después de que Trump dijera que no había descartado el despliegue botas sobre el terreno a la nación sudamericana.

Las fuerzas estadounidenses bombardearon más de 20 presuntas “narcobarcas” y mataron a más de 80 personas frente a las costas de Venezuela como parte de los esfuerzos de Trump para ejercer presión sobre Maduro.

Hegseth anunció el lanzamiento de la Operación Lanza del Sur, una nueva misión que objetivo Redes narcoterroristas en toda América Latina.

Aunque Hegseth no dio detalles de lo que implicaría la operación, funcionarios estadounidenses dicen que Southern Spear tendrá como objetivo desmantelar las redes de cárteles y milicias en toda Venezuela.

Es la señal más clara hasta ahora de que las fuerzas estadounidenses se están preparando abiertamente para una confrontación militar contra Venezuela.

Huelgas Podría apuntar a todo, desde bases militares hasta laboratorios de drogas, instalaciones de narcotráfico y los feroces campamentos guerrilleros de Maduro.

Maduro ha negado las acusaciones y contraacusado Washington de intentar orquestar una campaña de cambio de régimen para derrocarlo.

El viernes pasado, Trump dijo que “más o menos había tomado una decisión” sobre Venezuela, sugiriendo que una decisión podría llegar pronto en medio de temores de que Estados Unidos esté listo para librar una guerra en el Caribe.

Sin embargo, el domingo dijo que Estados Unidos podría mantener conversaciones cruciales de último minuto con Maduro para evitar una guerra total.

Desde el comienzo de su segundo mandato, el Don ha duplicado la recompensa del déspota a 50 millones de dólares y ha llevado a cabo una serie de bombardeos antinarcóticos contra embarcaciones que supuestamente contrabandeaban drogas venezolanas a Estados Unidos.

Cada vez hay más especulaciones de que el tirano podría ser derribado mediante un golpe de estado dentro de su propio círculo, o incluso asesinado por las fuerzas estadounidenses.