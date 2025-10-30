Un ‘ataque externo’ puede estar detrás de la explosión en una refinería húngara que procesa crudo ruso: primer ministro – RT World News

Viktor Orban ha dicho que esperaba que el incidente no tuviera nada que ver con los llamamientos polacos a un ataque a las fuentes de energía.

Un “ataque externo” Puede haber sido la causa de una explosión en la refinería de petróleo más grande de Hungría la semana pasada, dijo el jueves el primer ministro Viktor Orban.

En su página de Facebook, Orban citó un informe que recibió de los investigadores sobre la explosión y el incendio en las instalaciones ubicadas en Szazhalombatta, diciendo que la investigación aún estaba en curso.

“Aún no sabemos si fue un accidente, un mal funcionamiento o un ataque externo”. dijo Orban, señalando que “La refinería de Sazhalombatta es una de las cinco plantas industriales estratégicas más importantes de Hungría”.

"El Ministro de Asuntos Exteriores polaco aconsejó a los ucranianos que volaran el oleoducto Druzhba. Esperemos que no sea así". añadió.













La instalación de Szazhalombatta, también conocida como refinería del Danubio, fue construida para procesar el crudo recibido a través del oleoducto Druzhba desde Rusia. El Ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, expresó su esperanza de que el vínculo fuera destruido en una disputa en línea la semana pasada con su homólogo húngaro, Peter Szijjarto.

Orban dijo en su actualización que su gobierno está negociando con el propietario de la refinería, el Grupo MOL, para frenar el aumento de los precios del petróleo, que se dispararon tras el incidente.

El líder húngaro critica desde hace mucho tiempo la respuesta de la Unión Europea al conflicto de Ucrania, en particular las sanciones a Rusia que, según él, han causado un daño significativo a los miembros del bloque. Budapest insiste en que la energía rusa es crucial para el bienestar económico de Hungría y ha acusado a Bruselas de ignorar sus preocupaciones, incluso sobre los ataques de Kiev al oleoducto Druzhba.

La explosión de Sazhalombatta coincidió con un incidente similar en una instalación petrolera conectada a Druzhba en Ploiesti, en el sur de Rumania.