ESTE es el momento en que una transmisión de radio capturó el caos cuando un misterioso avión se estrelló cerca de la base secreta del Área 51 de Nevada.

En la mañana del 23 de septiembre, Joerg Arnu, observador del Área 51 desde hace mucho tiempo, estaba monitoreando el tráfico de radio desde la base cuando escuchó un cambio repentino de tono.

Una voz de seguridad dijo en el canal: “Se avisa a todas las patrullas a pie, hay un UAV, un avión no tripulado, no tripulado con municiones”.

Momentos después llegó otra llamada: “Acabamos de sufrir una caída de un activo. Se produjo una caída de un activo”.

En cuestión de minutos, las unidades de seguridad bloquearon todo el valle de Tikaboo, cerraron las vías de acceso y desplegaron patrullas armadas.

Llegaron helicópteros con cestas de carga y baños portátiles, lo que indica una gran operación de recuperación.

Arnu dijo: “Casi todo el valle fue cerrado.

“Hablaban en serio”.

Según se informa, el objeto se estrelló en un terreno público cerca de la autopista 375, conocida como autopista ET, un tramo popular entre los observadores de ovnis a unas 120 millas al noroeste de Las Vegas.

Los testigos dijeron que el personal de seguridad bloqueó el acceso al área mientras que los residentes locales en Rachel, Nevada, notaron una mayor actividad pero no recibieron ninguna explicación oficial.

Arnu intentó llegar al lugar pero los guardias armados se lo impidieron.

Días después, encontró un camino de tierra recién limpiado que conducía a lo que parecía ser un área de estacionamiento.

Cerca de allí, descubrió árboles de Josué chamuscados y fragmentos enterrados que se cree que provienen del accidente.

Y poco tiempo después, se utilizó equipo pesado para cubrir el área con tierra, enterrando efectivamente el sitio.

Más tarde, la Fuerza Aérea confirmó que el accidente involucró a un dron Reaper asignado a la Base de la Fuerza Aérea de Creech y dijo que los investigadores habían encontrado signos de manipulación en el lugar, incluidos escombros no relacionados y una bomba de entrenamiento inerte.

El FBI y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea iniciaron una investigación conjunta sobre la presunta manipulación.

Pero Arnu rechazó la explicación y dijo: “Eso es absolutamente falso.

“Creo que eso fue diseñado para que la gente no fuera allí”.

El periodista de investigación George Knapp de KLAS-TV, que ha cubierto el Área 51 durante décadas, dijo que la versión oficial “es pura ficción”.

Dijo que la respuesta al accidente siguió un patrón familiar de cierres rápidos y ocultamiento.

Los miembros del sitio web de Arnu, Dreamland Resort, que incluye a ex contratistas de defensa y veteranos militares, creen que el objeto puede haber sido un dron controlado por IA de próxima generación capaz de operar de forma autónoma junto con aviones de combate.

La FAA confirmó que emitió una restricción temporal de vuelo sobre un área de cinco millas náuticas al este del Área 51 el día del accidente “por razones de seguridad nacional”.

La restricción permaneció vigente durante más de una semana.

El Área 51, ubicada cerca de Groom Lake, es una instalación clasificada de la Fuerza Aérea que se utiliza para probar aviones y armas avanzados.

La base se extiende por más de 4.500 millas cuadradas y está rodeada por una zona de exclusión aérea de 575 millas cuadradas.

La seguridad en el lugar es estricta y los carteles advierten que los intrusos pueden enfrentarse a fuerza letal.

Si bien la Fuerza Aérea sostiene que el incidente involucró a un dron, Arnu y otros investigadores dicen que quedan dudas sobre qué cayó realmente del cielo.

La investigación del FBI sobre la presunta manipulación está en curso.