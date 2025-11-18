Un deslizamiento de tierra mata a 18 personas mientras cientos de rescatistas buscan desesperadamente en la densa jungla a docenas más desaparecidos

DOS deslizamientos de tierra han matado al menos a 18 personas en Indonesia mientras los rescatistas buscan desesperadamente a los restantes desaparecidos.

Deslizamientos de tierra provocados por las lluvias han azotado dos regiones de Java, la isla principal de Indonesia, dejando al menos a 34 personas atrapadas bajo escombros y barro.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Un aguacero torrencial en la ciudad de Cilacap provocó una avalancha de rocas y barro que sepultó una docena de casas en la aldea de Cibeunying, según la agencia de mitigación de desastres.

Los esfuerzos de búsqueda y rescate se vieron obstaculizados porque las personas quedaron enterradas a profundidades de entre 10 y 25 pies.

El segundo deslizamiento de tierra azotó el distrito Banjarnegara de Java Central, donde toneladas de barro cayeron por las colinas circundantes mientras más de 800 residentes huían a un lugar seguro.

Al menos 30 casas permanecen sepultadas bajo el barro.

INCENDIO DEL TEMPLO Momento trágico: un gran incendio devora un templo mientras se culpa a un turista ‘irresponsable’ GUÍA DE GUERRA Taiwán entrega un escalofriante manual a los ciudadanos para que se preparen para la invasión china

Más de 500 trabajadores de los servicios de emergencia, entre policías y soldados, apoyados por 22 excavadoras y 18 perros rastreadores han sido desplegados en las zonas devastadas.

En una declaración en vídeo, Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB), dijo que siete aldeanos de la región de Cilacap seguían desaparecidos mientras los esfuerzos de rescate llegaban al quinto día.

Muhari dijo que algunas personas habían huido a terrenos más altos, que aún eran propensos a nuevos deslizamientos de tierra.

El lunes, el número de muertos llegó a 18, después de que los rescatistas recuperaran dos cadáveres en la región de Banjarnegara.

Continúa la búsqueda de al menos 27 personas cuyo paradero sigue desaparecido tras el desastre.

Las autoridades locales han tenido dificultades para evacuar a decenas de residentes, que huyeron a colinas vulnerables en busca de seguridad en refugios gubernamentales.

“BNPB [is] realizar una operación de modificación del clima utilizando un avión con un total de 3.000 kilogramos (más de tres toneladas) de material de siembra para la operación”, dijo Muhari.

“[The operation will] garantizar que las condiciones climáticas se mantengan estables para respaldar esfuerzos de búsqueda más efectivos”.

La siembra de nubes implica dispersar partículas en las nubes para crear precipitación.

Muhari añadió que el objetivo de modificar el tiempo era redirigir la lluvia a otro lugar para mantener la operación de búsqueda libre de más aguaceros.

BNPB publicó imágenes de rescatistas cavando desesperadamente en aldeas donde los campos de arroz con terrazas verdes se transformaron en lodo marrón turbio.

Las aldeas quedaron cubiertas de barro espeso, rocas y árboles arrancados de raíz.

Los aguaceros estacionales provocan frecuentes deslizamientos de tierra e inundaciones en el país del sudeste asiático.

Indonesia está formada por una cadena de 17.000 islas, a las que millones de personas llaman hogar.

La temporada de lluvias en la región comenzó en septiembre y es probable que dure hasta abril del próximo año.

En septiembre, se temía que más de 1.000 personas hubieran muerto después de que un catastrófico deslizamiento de tierra destruyera toda una aldea sudanesa.

CIUDAD DEL TERROR Nuestra alguna vez orgullosa ciudad está asediada por matones enmascarados con machetes; incluso los policías son objetivos CRUEL ORDÍA Me quedé cegado y mis amigos murieron por una tendencia peligrosa en un lugar de vacaciones británico

Según el Movimiento de Liberación de Sudán (SLM), sólo una persona sobrevivió a la tragedia en la región de Darfur, en el oeste de Sudán.

Días de lluvias torrenciales aflojaron el suelo y provocaron el colapso de las laderas de las montañas Marrah, devorando a familias enteras en la aldea de Tarasin, que ha sido “completamente arrasada”, afirmó el movimiento.