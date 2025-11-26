Un dron de Putin le arranca la pierna a una madre ucraniana de 21 años frente a su hija de cuatro años que quedó con heridas “graves” en la cara.

A una joven madre le volaron la pierna delante de su hija de cuatro años durante un ataque con drones autorizado por Putin.

El repugnante ataque en Dnipro, Ucrania, fue captado en video, captando los momentos en que un trozo de escombros en llamas se estrelló contra el suelo, dejando al niño con heridas de metralla “graves”.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El vídeo muestra los momentos posteriores a la colisión, donde vecinos Se agolpan alrededor de la madre y la hija, tratando desesperadamente de ayudar antes de que llegaran los paramédicos.

La pareja estaba en el jardín de su casa cuando la ciudad fue atacada por las fuerzas rusas, cuyo objetivo era el distrito de Samarivskyi.

Posteriormente, la madre de 21 años fue trasladada de urgencia a hospitaldonde permanece en estado grave.

Su hija también sufrió heridas “graves” y, según informes, la huelga la dejó psicológicamente marcada.

TODO SE IDO CARACAS Momento en que Maduro blande ESPADA después de que Trump califica a narcoterroristas del régimen ¿EL FINAL ESTÁ CERCA? Trump insiste en que Putin está “haciendo concesiones” mientras los asistentes estadounidenses se apresuran a ir a Moscú y Kiev

Un vecino dijo a los medios locales que estaban “en casa acostados” cuando comenzó la huelga.

“[I was] simplemente descansando”, dijeron.

“[I heard] dos explosiones, toda la casa tembló”.

Andriy, otro residente de Dnipro, dijo: “vio un destello”.

“Me agaché y escuché una explosión”, añadió.

“Miré por la ventana cuando ya todo había pasado”.

Dijo que escuchó a una mujer gritar pidiendo ayuda, pero no pudo ver a través del humo.

“Mientras se aclaraba, todos empezaron a correr para ayudar”, dijo.

“Luego llamaron a una ambulancia”.

Posteriormente llegaron paramédicos para ayudar a la madre y la hija heridas.

El ataque ruso se produce cuando Trump declaró que Putin estaba “haciendo concesiones” y avanzando hacia un acuerdo de paz con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky.

el don desechó el suyo Acción de gracias fecha límite, enviar a los principales enviados a una carrera de alto riesgo a Moscú y Kyiv.

Hablando a bordo del Air Force One, Triunfo Afirmó que “estamos progresando” e insistió en que Moscú había aceptado detener su avance – “y no toman más tierras”.

El presidente de Estados Unidos reveló que Ucrania también estaba satisfecha con el avance de las conversaciones y dejó claro que su tiempo ya no corre.

VISTA LAVALEY Enorme erupción volcánica envía cenizas a 6 millas de altura y gas venenoso hacia las aldeas TRAIDORES CAOS Evidencia explosiva que demuestra que la estrella de Traitors NO ES el padre del bebé de Charlotte

“El fecha límite para mí es cuando se acaba. Y creo que en este momento todo el mundo está cansado de luchar”, añadió.

A pesar de sus audaces declaraciones, el ruso huelgas seguir golpeando a Ucrania.