Un empresario británico de 48 años muere en un hotel de cinco estrellas mientras estaba de vacaciones después de “quedarse horriblemente atrapado en un spa durante un incendio”

Un empresario BRITÁNICO murió después de quedar atrapado en un spa luego de una explosión que prendió fuego al edificio, según una investigación.

Anthony Barnes, de 48 años, estaba en un viaje de negocios con colegas en el resort de cinco estrellas Jaal Riad en Marruecos cuando la habitación en la que se encontraba se llenó de un espeso humo negro.

El director llegó al resort el 22 de marzo de 2023 para un “evento de celebración del trabajo”, según una investigación.

Alrededor de las 3 de la tarde de ese día, Barnes llegó para recibir un masaje en el spa del hotel y dejó a sus colegas relajarse junto a la piscina.

Aproximadamente una hora más tarde, sus amigos notaron que el personal se apresuraba hacia el spa mientras columnas de humo negro se elevaban en el aire.

Al no poder localizar a Anthony afuera, sus colegas se dirigieron a la puerta principal del edificio, según la investigación.

Investigaciones posteriores revelaron que se había producido una pequeña explosión dentro del spa, lo que provocó un incendio y humo, dijo la forense Caroline Jones.

Después de unos 20 minutos, llegaron los servicios de emergencia y los bomberos intentaron entrar al edificio, pero “lucharon por acceder y no parecían tener el equipo de respiración adecuado”, añadió Jones.

Alrededor de las 5:30 pm, Anthony fue sacado en camilla y trágicamente declarado muerto ese mismo día.

No hay indicios de acto criminal y se cree que la explosión fue un accidente, según la investigación.

Se descubrió que Anthony había muerto por inhalación de humo relacionada con una enfermedad de las arterias coronarias subyacente y no diagnosticada.

“En opinión del patólogo, el hecho de que Anthony tuviera una enfermedad arterial coronaria subyacente y aparentemente no diagnosticada puede haber sido clínicamente significativo en el contexto de la inhalación de humo en un ambiente con oxígeno reducido”, escribió el forense.

Se determinó que su muerte fue un accidente.

En una sentida declaración tras su muerte, su empresa, ONE Group, dijo: “Con gran tristeza compartimos la noticia de que Anthony Barnes, director y copropietario de The ONE Group, ha fallecido en un trágico accidente mientras se encontraba en un viaje de negocios al extranjero.

“La dedicación y el compromiso de Ant con el negocio durante los últimos 20 años han formado amplias relaciones internas y externas.

“Sabemos que muchos de ustedes se considerarían amigos y socios comerciales y estarán tan conmocionados y entristecidos como nosotros.

“Todos los que lo conocieron sentirán profundamente su pérdida”.

Se produce pocos días después de que un turista británico fuera encontrado muerto en la isla beliceña de Caye Caulker, apenas un día después de registrarse en su hotel para lo que se suponía que serían unas vacaciones de ensueño.

El hombre de 52 años llegó a la isla el lunes y se registró en el hotel Casa Vista.

Menos de 24 horas después, vecinos informó haber escuchado un fuerte golpe fuera del alojamiento.

Cuando se apresuraron a investigar, encontraron al hombre inconsciente en el suelo.

Lo llevaron rápidamente a Caye Caulker. Salud Centro.

A pesar de los esfuerzos por salvarlo, sucumbió a sus heridas esa misma noche.