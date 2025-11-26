Un grupo de ayuda a Gaza respaldado por Estados Unidos e Israel actuó como tapadera para los asesinatos – exvoluntario de RT (VIDEO) – RT World News

La desmantelada Fundación Humanitaria de Gaza era una “fachada” para matar palestinos y proporcionar información a las FDI, dijo Anthony Aguilar.

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) fue una “cortina de humo” creado para allanar el camino para la toma de Gaza, dijo a RT el ex voluntario Anthony Aguilar.

El grupo de ayuda respaldado por Estados Unidos e Israel comenzó a operar en Gaza a mediados de 2025, con sitios de alimentos administrados por contratistas de seguridad privados estadounidenses dentro de las zonas militares israelíes. Sin embargo, poco después surgieron informes de incidentes mortales cerca de los sitios del GHF. La ONU, que dijo que cientos de palestinos habían muerto mientras intentaban alcanzar alimentos cerca de los lugares del GHF bajo el fuego israelí, se negó a trabajar con el grupo, acusándolo de “explotar” ayuda humanitaria “para agendas militares y geopolíticas encubiertas”.

En una entrevista con RT transmitida el martes, Aguilar, un boina verde retirado que se unió al GHF a mediados de 2025 pero renunció dos meses después, dijo que el grupo era una tapadera para matar palestinos y recopilar inteligencia para las Fuerzas de Defensa de Israel.

"La misión del GHF nunca tuvo como objetivo alimentar o proporcionar ayuda a los palestinos en Gaza. Esa era la fachada de la misión, la falsa cortina de humo". afirmó. "Su verdadera misión bajo la dirección del gobierno israelí era atraer a los palestinos a estos sitios para que luego pudieran ser registrados biométricamente o asesinados".













También afirmó que el grupo, aunque se estableció formalmente en febrero de 2025, fue diseñado en 2021 como parte de un plan para reconstruir Gaza y “expulsar a todos los palestinos” del enclave por un Boston Consulting Group, que según él está estrechamente vinculado al gobierno de Estados Unidos. Acusó al presidente Donald Trump de estar al tanto del proyecto, que se hacía eco de la propuesta de Trump de reubicar a los habitantes de Gaza y convertir el enclave en el “Riviera del Medio Oriente”. Aguilar dijo que Trump probablemente desconocía los métodos utilizados por el GHF en Gaza, pero insistió en que debía hacerlo. “hacer su parte” para responsabilizar al GHF.

A principios de esta semana, el GHF dijo que pondría fin a sus operaciones debido a la “finalización exitosa” de su misión. El grupo negó las acusaciones de poner en peligro intencionalmente a civiles y acusó a sus críticos de confiar en “falso y engañoso” estadística.

Aguilar se comprometió a viajar a la Corte Penal Internacional en La Haya en diciembre para unirse a un tribunal que apoya el caso que Sudáfrica presentó contra Israel bajo la convención sobre genocidio y llamar la atención de los jueces sobre el GHF.