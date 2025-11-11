Un hombre de negocios casado y borracho, de 26 años, mata a 3 mujeres en un accidente a alta velocidad en un canal después de ofrecerse a “llevarlas”

TRES mujeres jóvenes han muerto después de que un coche de lujo conducido por un empresario borracho chocara contra un árbol y cayera a un canal.

El accidente ocurrió después de que Geovana Ramos Reis, de 26 años, Vitoria Gomes Maximino da Silva, de 22, y Bianka de Braz Feitoza Pinto, de 25, abandonaran un concierto al que asistían.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Se produjo en Sao Vicente, en la costa brasileña de Sao Paulo, alrededor de las 7 de la mañana del 9 de noviembre.

Las mujeres viajaban en un Audi Q5 conducido por el primo de Geovana, el empresario Ruy Barboza Neto, de 26 años.

Barboza Neto trabaja en la industria de la construcción y es dueño de su propia empresa contratista.

Vive en Sao Vicente con su esposa y dos hijos, de uno y siete años.

HORROR TORNADO Al menos seis muertos y 600 heridos mientras un devastador tornado arrasa Brasil Aplastar el desastre Horror cuando una apisonadora fuera de control aplasta a tres trabajadores hasta la muerte

Se había ofrecido a llevar a las mujeres a casa después de asistir al espectáculo musical.

En el camino de regreso, Neto, quien supuestamente estaba ebrio y conduciendo a alta velocidad, perdió el control del vehículo al tomar una curva.

Posteriormente, el vehículo superó el límite de la carretera, pasó sobre el arroyo y chocó contra un árbol antes de caer a un canal.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, una de las mujeres fue encontrada muerta en la carretera.

Los otros dos fueron rescatados pero luego murieron a causa de las heridas.

Un cuarto pasajero, Nicollie Kauane de Moura Fogaca, sobrevivió con heridas leves.

Fue trasladada al Pronto-Socorro Central de Sao Vicente para recibir tratamiento.

La peluquera de 22 años dijo a la policía que logró escapar por un agujero en el vehículo sumergido con la ayuda de transeúntes.

La policía dijo que el conductor se negó a someterse a una prueba de alcoholemia.

Sin embargo, cuando lo llevaron para un reconocimiento médico, se confirmó que estaba en estado de ebriedad.

Sólo sufrió heridas leves y también fue trasladado al hospital antes de ser trasladado a la comisaría, donde quedó detenido.

Su abogado, Felipe Pires De Campos, dijo que el empresario estaba cooperando plenamente con los investigadores.

El abogado también reveló que el automóvil que conducía en el momento del accidente fue comprado recientemente.

Dijo que el acusado aún estaba pagando el vehículo.

moviéndose rápido Pareja MAFS EMBARAZADA días después de casarse como extraños en el programa Grieta de boda La disputa familiar de Adam Peaty se intensifica cuando PROHIBE que su madre se case con Holly Ramsay

Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

El caso continúa bajo investigación para determinar la causa del accidente.