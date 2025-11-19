Un hombre estadounidense ‘mata a una mujer británica que viajó a Florida buscando su propio asesinato antes de enterrarla en una tumba poco profunda’

El cuerpo de una mujer británica que supuestamente voló a Estados Unidos para buscar su propia muerte a manos de un hombre que conoció en línea fue encontrado en una tumba en Florida

Sonia Exelby, 32 años, de Portsmouth fue encontrada muerta a puñaladas y enterrada en el bosque del condado de Marion el 17 de octubre, después de haber sido denunciada como desaparecida por su novio una semana antes.

Las autoridades creen que abordó el vuelo a Gainsville, Florida, sabiendo que Dwain Hall, de 53 años, acabaría violentamente con su vida.

Hall ha sido arrestada por su asesinato.

Hablando con los detectives, Hall explicó que conoció a Exelby en línea dos años antes en el sitio web fetichista motherless.com, donde ella reveló que tenía tendencias suicidas y que quería que la mataran.

Hall se describió a sí mismo ante las autoridades como su mentor que quería ayudarla, no dejar que se suicidara.

También admitió tener tendencias violentas, revelan informes policiales.

Los informes dicen que les dijo a los investigadores que recogió a Exelby en el aeropuerto el 10 de octubre y la llevó a un Airbnb en Reddick, donde tuvieron relaciones sexuales varias veces.

Los investigadores pudieron recuperar un video eliminado que supuestamente muestra a Exelby “vacilante” y “visiblemente molesta” mientras Hall pide consentimiento para lastimarla.

La policía dice que en el video, Exelby estaba desaliñada, con moretones en todo el cuerpo, mientras asentía afirmativamente a las preguntas de Hall.

En el vídeo, Hall le pregunta por qué estaba allí, a lo que Exelby responde: “porque soy una persona horrible”.

“He aplastado a todos los que alguna vez me amaron”, continúa diciendo Exelby.

Un mensaje que Exelby envió a una amiga en Discord un día después de su llegada expresaba su arrepentimiento y sus dudas, dijeron los investigadores.

“Dejó en claro que no había salida a menos que le disparara. Lo estaba cuestionando anoche… Pensé que lo haría rápido y no le daría tiempo a mi mente para reflexionar”, escribió Exelby.

Los investigadores dijeron que el mensaje “mostraba que Hall la estaba controlando, que tenía miedo y había cometido un error”.

Las autoridades del Reino Unido informaron de la desaparición de Exelby a través de Interpol al Departamento de Florida. Ley Aplicación de la ley cuando no pudo abordar su vuelo de regreso a casa el 13 de octubre.

Su novio de toda la vida, Stevie, pidió su regreso sano y salvo en Instagram.

“Creemos que ha quedado con alguien allí y se ha metido en una situación extremadamente vulnerable. Eso es todo lo que puedo decir al respecto”, escribió Stevie.

“La necesito muchísimo. Estoy perdido sin ella y nuestra gata Meryl sólo quiere que su madre regrese para recibir los mejores abrazos”, añadió.

Los investigadores conectaron a Hall con transacciones realizadas en Exelby’s tarjetas de creditojunto con la etiqueta de una pala encontrada en su tumba.

Dijeron que Hall compró la pala el día antes de recogerla en el aeropuerto.

Más tarde, la pala fue encontrada en su garaje con el ADN de Exelby, reveló la policía.

Una autopsia encontró que Exelby murió a causa de cuatro puñaladas con un cuchillo.

Las autoridades también registraron la casa de un hombre de Ohio, donde encontraron un cuchillo que dio positivo en sangre y probablemente contenía ADN de Exelby, dijeron.

Al parecer, Hall envió por correo un paquete que contenía el cuchillo a su amigo en Ohio.

Hall fue arrestado bajo cargos de asesinato en primer grado, secuestro, fraude con tarjetas de crédito y uso ilegal de un dispositivo de comunicación.

Los registros en línea muestran Hall se encuentra detenido en la cárcel del condado de Marion sin derecho a fianza.