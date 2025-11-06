Un hombre que grita “Allahu Akbar” provoca un alboroto en una isla francesa – RT World News

Según los informes, el sospechoso hirió a cinco peatones y ciclistas, y se dice que afirmó que se “autoradicalizó” en línea.

Cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, después de que un hombre embistiera con su coche a peatones y ciclistas en la isla francesa de Oleron el miércoles, dijeron las autoridades locales. Según los informes, el conductor gritó “Allahu Akbar” cuando fue detenido.

El ataque, que duró 35 minutos, tuvo lugar a lo largo de las carreteras que unen las comunas de Dolus-d’Oleron y Saint-Pierre-d’Oleron, la principal ciudad de la isla atlántica. El ministro del Interior, Laurent Núñez, confirmó que cinco peatones y ciclistas fueron atropellados antes de que se detuviera al conductor.

La policía sometió al sospechoso con un dispositivo paralizante después de que prendió fuego a su vehículo. En el interior del coche se encontraron varias bombonas de gas, indicó la fiscalía de La Rochelle, confirmando que el hombre había gritado repetidamente “Allahu Akbar” durante su arresto.

Los fiscales antiterroristas franceses no participan en la investigación sobre el presunto intento de asesinato. Según Le Parisien, el sospechoso es un hombre de 35 años del pueblo pesquero de La Cotiniere con un largo historial de delitos menores y delitos relacionados con drogas, pero sin vínculos conocidos con grupos terroristas organizados. Supuestamente le dijo a la policía que había “autoradicalizado en línea” hace aproximadamente un mes, una afirmación que los investigadores ahora están verificando.

Francia ha sufrido una serie de ataques con vehículos en los últimos años. El más mortífero ocurrió en 2016, cuando un extremista islamista condujo un camión entre multitudes que celebraban el Día de la Bastilla en Niza, matando a 86 personas e hiriendo a más de 450 antes de ser asesinado a tiros por la policía.