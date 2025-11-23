Un importante aeropuerto europeo cerró después de que misteriosos drones provocaran un caos en los viajes con vuelos en tierra

Un importante aeropuerto europeo ha suspendido vuelos tras una serie de misteriosos avistamientos de drones, lo que provocó un caos generalizado en los viajes.

Las autoridades holandesas confirmaron que el aeropuerto de Eindhoven cerró su espacio aéreo debido a avistamientos inexplicables, lo que también provocó una pausa en el tráfico aéreo militar.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Equipos antidrones y agentes de policía acudieron al lugar para investigar, dijo el ministro de Defensa de los Países Bajos, Ruben Brekelmans.

Añadió que aún se estaban llevando a cabo más investigaciones y prometió tomar medidas cuando fuera necesario.

La interrupción provocó un caos en los viajes en el aeropuerto, ya que muchos vuelos sufrieron retrasos e incluso desvíos, dejando a decenas de pasajeros varados.

Aún no está claro quién estuvo exactamente detrás de la incursión con drones del sábado.

DRAMA DE DRAMA El tercer aeropuerto europeo CIERRE por el misterioso avistamiento de un dron después del caos de los vuelos HUELGA DE SUERTE El aeropuerto de la UE cierra después de que globos llenos de paquetes de cigarrillos volaran cerca de él

El último avistamiento se produce mientras Europa sigue lidiando con frecuentes incursiones de drones, muchas de las cuales han obligado a cerrar aeropuertos.

Crecen los temores de que Vladimir Putin, que hace ruido de sables, pueda estar detrás de varios de los casos recientes.

El cierre del aeropuerto se produjo pocas horas después de que se vieran ovnis sobrevolando la base aérea Volkel, un edificio clave de la OTAN a sólo 24 millas al norte del aeropuerto de Eindhoven.

Según el Ministerio de Defensa holandés, los militares incluso abrieron fuego en un intento de defenderse del avión.

Los drones sobrevolaron la base militar entre las 19.00 y las 21.00 horas, hora local.

Después de un rápido encuentro, supuestamente “se fueron y nunca fueron recuperados”, dijeron las autoridades.

Descrita como una de las ubicaciones militares más sensibles de los Países Bajos, la Base Aérea Volkel alberga un escuadrón de la Fuerza Aérea de EE. UU. y unidades de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos.

Las autoridades dijeron que no estaba claro por qué se vio a los drones zumbando sobre el complejo.

A principios de este mes, el aeropuerto más grande de Lituania fue cerrado después de otra aparición inusual de un dron.

Esto se produjo después de que dos de los principales aeropuertos internacionales de Bélgica también fueran paralizados por drones sospechosos.

Se suspendió todo el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas en la capital y en el aeropuerto de Lieja.

En septiembre, el aeropuerto de Copenhague y el aeropuerto de Oslo tuvieron que cerrar brevemente debido a avistamientos de drones.

estruendo de la jungla Soy la pelea secreta de la estrella Ruby Wax con su rival televisivo que ‘le robó la carrera’ ESPÍRITU DE NAVIDAD La ciudad se vuelve loca celebrando la ‘Navidad para alcohólicos’ mientras las niñas se plantan de cara en la calle

El mes pasado, la OTAN reveló que estaba aumentando sus defensas aéreas mientras drones rebeldes seguían amenazando aeropuertos y bases europeos.