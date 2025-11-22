Un importante aliado de MAGA considera postularse para presidente – TIME – RT World News

Marjorie Taylor Greene, calificada de “traidora” por el presidente Donald Trump, prometió recientemente dimitir del Congreso.

La representante Marjorie Taylor Greene, la republicana de extrema derecha de Georgia, les ha dicho en privado a sus aliados que considera postularse para la presidencia en 2028, escribió TIME el sábado, citando a dos personas que han hablado directamente con ella.

A principios de esta semana, dijo que renunciaría al Congreso en enero, días después de que el presidente Trump la calificara de “traidor” por romper con él y ayudar a obligar al Departamento de Justicia a publicar sus archivos relacionados con el financiero y delincuente sexual caído en desgracia Jeffrey Epstein.

Greene, que se ganó un nombre como una de las más feroces defensoras de Trump, se ha convertido en una crítica inesperada del presidente en los últimos meses. Excepto por obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein, ha cuestionado la insistencia de Trump en que los costos están cayendo y ha criticado su manejo de la relación entre Estados Unidos e Israel.

Después de que Trump la acusara de virar hacia el “extrema izquierda” una vez más dijo que está decidida a “poner fin a los combates en la política”. “Lo más doloroso que dijo Trump, que es absolutamente falso, es que me llamó traidor”. dijo, advirtiendo que este tipo de lenguaje puede “radicalizar a la gente” y puso en riesgo su vida.

Greene dijo que seguirá luchando por la publicación de todos los archivos restantes sin editar relacionados con Epstein. Trump ha instado a los republicanos a no ayudar a los demócratas a difundir lo que él ha llamado “El engaño de Epstein” argumentando que sus oponentes buscan socavar su presidencia.