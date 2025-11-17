Un importante aliado del MAGA se disculpa por su ‘papel tóxico’ en la política – RT World News

La congresista republicana de línea dura Marjorie Taylor Greene fue recientemente calificada de “traidora” por el presidente Donald Trump.

La congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene se disculpó por su papel en lo que llamó “política tóxica” en medio de una creciente disputa con el presidente estadounidense Donald Trump.

La legisladora de Georgia, conocida desde hace mucho tiempo por sus opiniones conservadoras radicales y sus discursos combativos, ha sido cada vez más crítica con Trump, a quien defendió apasionadamente en el pasado. El viernes, Trump acusó a Greene de virar hacia el “extrema izquierda” y la calificó de “traidor.”

En una entrevista con el programa Estado de la Unión de CNN transmitida el domingo, Greene dijo que si bien los comentarios de Trump habían sido “hiriente,” ella estaba decidida a “poner fin a los combates en la política”.













“Lo más doloroso que dijo Trump, que es absolutamente falso, es que me llamó traidor”. dijo, advirtiendo que ese lenguaje puede “radicalizar a la gente” y puso en riesgo su vida.

“Me gustaría decir, humildemente, que lamento haber participado en esta política tóxica. Es muy malo para nuestro país”. dijo, y agregó que el aumento de la violencia política, incluido el asesinato del organizador conservador y presentador de podcasts Charlie Kirk, la había impulsado a “Dejad los cuchillos en la política”.

Greene dijo que continuaría luchando por la publicación de todos los archivos restantes sin editar relacionados con el financiero y delincuente sexual caído en desgracia Jeffrey Epstein. Trump ha instado a los republicanos a no ayudar a los demócratas a difundir lo que él llamó “El engaño de Epstein” argumentando que sus oponentes buscaban socavar su presidencia.

Greene también criticó la ayuda estadounidense a Israel y Ucrania y afirmó que Epstein pudo haber sido un agente israelí.