Un incendio devastador arrasa el restaurante Tracks & Records de Usain Bolt mientras enormes llamas estallan en un restaurante emblemático

Un ENORME incendio arrasó el restaurante de Usain Bolt en Jamaica en las primeras horas del sábado.

El popular local, llamado Tracks & Records, en Montego Bay, St James, resultó gravemente dañado después de que el incendio estallara alrededor de la 1 de la madrugada.

El lugar de Bolt se encuentra en Hip Strip, uno de los corredores turísticos más vibrantes de Jamaica, y se ha convertido en un hito desde su apertura en 2018.

El momento del desastre es particularmente trágico ya que el restaurante apoyaba activamente los esfuerzos de ayuda tras el huracán.

Los miembros del equipo de preparación de comidas llegaron alrededor de la 1:45 am y descubrieron el incendio.

Llamaron a los bomberos de Jamaica, que acudieron rápidamente al lugar, pero en ese momento el piso superior ya estaba sumergido.

Los equipos lograron contener el fuego, pero no pudieron evitar una destrucción significativa del edificio.

La causa del incendio sigue bajo investigación y los funcionarios pasaron la mañana revisando los escombros y tomando declaraciones del personal.

Afortunadamente, no ha habido informes inmediatos de heridos.

Tracks & Records participó en el proyecto World Central Kitchen, proporcionando comidas diarias a las comunidades devastadas por el huracán Melissa.

Todo esto lo hacía contando con un generador para obtener energía, ya que la red eléctrica aún no se había restablecido después del desastre.

El restaurante aún no había vuelto a abrir al público.

Tracks & Records, fundada por la leyenda olímpica Usain Bolt, poseedora de récords mundiales, se ha convertido en un elemento fijo de la escena gastronómica y de entretenimiento de Montego Bay.

Tanto los turistas como los lugareños atesoran el espacio de temática deportiva que sirve cocina caribeña.

La pérdida representa no sólo un golpe para la industria hotelera local, sino que también interrumpe los servicios vitales de apoyo a la comunidad que el restaurante estaba brindando después del reciente huracán.

El superintendente interino Oneil Kerr, investigador principal de la Brigada de Bomberos de Jamaica para St James, dijo: “Al llegar, el equipo observó fuego proveniente del techo de Tracks & Records.

“Se pusieron inmediatamente en funcionamiento y en pocos minutos la situación quedó bajo control”.

Kerr dijo que las primeras observaciones indican daños “significativos” a la propiedad.

“El incendio se limitó a los pisos superiores, que albergan el comedor, el bar, los baños y un espacio de oficinas”, dijo.

“Pero en lo que se refiere a lograr que los propietarios hagan una evaluación de los artículos que habían almacenado, eso determinará el costo total.

“Según la observación, el alcance parece ser significativo”.

Hubo especulaciones no confirmadas de que el incendio fue causado por el regreso de la energía al edificio.