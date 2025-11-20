Un incendio estalla en la sala de conferencias COP30 mientras el fuego arrasa la cumbre ecológica de la ONU días después de que los manifestantes chocaran con la seguridad.

Un ATERRADOR incendio arrasó una sala de conferencias que albergaba la cumbre climática COP30 de las Naciones Unidas, lo que provocó una evacuación masiva.

El incendio estalló cuando cientos de personas todavía estaban adentro, incluidos ministros de Relaciones Exteriores, en lo que marca el segundo incidente importante en el evento ecológico después de que los manifestantes se enfrentaran con la seguridad apenas unos días antes.

La cumbre se vio sumida en el caos hoy cuando las llamas se extendieron rápidamente por todo el lugar en Belém, Brasil.

Los primeros informes sobre el incendio se hicieron dentro de uno de los pabellones que se utilizaban para las conversaciones de las Naciones Unidas sobre el clima.

El fuego se extendió rápidamente alrededor de las 14:00 hora local a varios de los pabellones vecinos, confirmaron las autoridades.

Imágenes de terror capturaron las llamas mientras arrasaban una sala de conferencias.

Decenas de bomberos acudieron al lugar para ayudar a combatir las llamas.

No está claro qué provocó el infierno.

El gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, dijo noticias toma G1 que una falla del generador o un cortocircuito en una caseta pudo haber iniciado el incendio.

Las imágenes muestran el devastador impacto del incendio, con el techo de uno de los pabellones despedazado.

El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, dijo a los periodistas en el lugar que el incendio ya está bajo control y que nadie resultó herido.

Dijo que creen que el incendio comenzó cerca del pabellón de China antes de arrasar varios pabellones de África.

Dra. Harshita Umesh, que estaba dando una charla. próximo hasta el origen de las llamas, contó los horrores mientras hablaba con la BBC.

Dijo: “Estaba trepando por las paredes y hasta el techo. La gente gritaba”.

La especialista en medicina de emergencia Kimberly Humphrey ha estado ayudando a quienes tuvieron que escapar del lugar lleno de humo.

Dijo que si bien no ha habido informes de quemaduras, decenas de personas han sido tratadas por síntomas de inhalación de humo.

“La gente está bastante traumatizada y conmocionada”, añadió.

Todos los que estaban dentro tuvieron que esperar fuera del lugar carbonizado mientras los equipos de bomberos extinguían las llamas.

Se vio a cientos de personas sentadas en el suelo o en sillas de plástico al aire libre, bajo un calor vertiginoso y una humedad pegajosa.

La cumbre ya ha enfrentado importantes problemas de seguridad este año.

El personal de seguridad quedó sangrando y siendo trasladado en sillas de ruedas a las conversaciones sobre el clima después de que una turba de manifestantes furiosos irrumpiera y se enfrentara con los guardias.

Las imágenes muestran a decenas de manifestantes, algunos blandiendo porras, entrando al recinto principal, muchos de ellos vestidos con tocados indígenas.

Gritan furiosamente, ondeando pancartas y banderas con lemas como: “Nuestros bosques no están en venta”.

Después de derribar puertas, luchan con la seguridad y las tensiones se desbordan.