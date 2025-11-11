Un león feroz arrastra a una turista de safari de su caballo por el CUELLO, dejándola con la espalda rota en un horroroso ataque cercano a la muerte.

UN TURISTA que estaba en un safari a caballo fue arrastrado fuera del lomo del animal por un león en un horrible ataque casi mortal.

Naemi Boy, de 21 años, estaba cerca de Tzaneen, Sudáfrica, con un grupo de compañeros de viaje cuando el joven repentinamente saltó y la mordió en el cuello.

A Naemi se le había asignado viajar detrás del grupo como medida de seguridad, una posición que normalmente ocupa un miembro del personal.

Sin que el grupo lo supiera, un león yacía entre la maleza.

Cuando Naemi pasó, la bestia saltó de su escondite y hundió su dientes profundamente en su cuello.

Lo que sucedió inmediatamente después no está claro, pero, según los informes, el león la soltó y desapareció en la sabana.

Sus compañeros corrieron en su ayuda y la llevaron al hospital de Tzaneen.

Naemi dijo más tarde a los medios locales: “La mordedura llegó hasta las vértebras. Se rompieron dos vértebras y se dañó la médula espinal”.

También se rompió la mano al caer del caballo.

Posteriormente sufrió una ataque en el hospital seguido de una infección que se desarrolló en la herida de la mordedura.

Después de varias semanas de tratamiento, se encontraba lo suficientemente estable como para que el viernes la llevaran en avión a su casa en Suecia, donde ahora está siendo tratada en Malmo.

Naemi dijo: “Debo haber tenido un ángel de la guarda. Tengo el lado izquierdo entumecido después del derrame cerebral, pero puedo mover todo. Los médicos dicen que me recuperaré por completo. ¿Quién puede decir eso después del ataque de un león?”.

Continúa usando un collarín y enfrenta la posibilidad de ser operada, aunque los médicos creen que podría recuperarse sin operación.

Naemi dijo que reconoció al león que la atacó y lo describió como de unos dos años y visto anteriormente varias veces cerca del área de safari.

Ella cree que el león pudo haber saltado sobre ella por curiosidad.

Naemi dijo que recuerda haber montado en el caballo antes de despertarse en el hospital y cree que el trauma hizo que su memoria bloqueara el resto.

Evita pensar en lo que pudo haber pasado porque eso la mantiene despierta por la noche.

A pesar del ataque, Naemi dijo que planea regresar a Sudáfrica una vez que se haya recuperado por completo.

Ella dijo: “Lo pasé muy bien allí. Definitivamente quiero hacer otro safari a caballo. Pero nunca volveré a montar último”.

El ataque, que ocurrió a principios de octubre, se produjo cuando un cuidador del zoológico fue arrastrado al suelo y devorado vivo por un orgullo de leones en Tailandia.

El espantoso ataque ocurrió en Safari World Bangkok cuando Jian Rangkharasamee, de 58 años, salió de su jeep en el recinto de los leones.

Los testigos dijeron que un león se acercó sigilosamente por detrás antes de abalanzarse sobre él, y varios otros se unieron rápidamente.

Los visitantes tocaron las bocinas de sus autos y gritaron en un intento desesperado por ahuyentar a las bestias, pero los grandes felinos mutilaron a Rangkharasamee hasta matarlo mientras las familias miraban con horror.

El profesor Tavatchai Kanchanarin, médico de un importante hospital, vio desarrollarse la tragedia alrededor de las 11 de la mañana del miércoles.

Dijo: “El león atacó al cuidador del zoológico mientras salía de su coche.