Un memorando filtrado del Reino Unido señala nuevos sitios que albergan ilegales – RT World News

Según se informa, el Ministerio del Interior planea albergar a 10.000 inmigrantes en 14 lugares en todo el país.

El gobierno británico se enfrenta a una creciente reacción después de que un documento filtrado del Ministerio del Interior revelara que se han identificado hasta 14 sitios adicionales en todo el país para albergar a miles de inmigrantes indocumentados, informaron medios británicos.

La iniciativa forma parte del compromiso laborista de poner fin al uso de hoteles de asilo financiados por los contribuyentes para 2029, que actualmente cuestan miles de millones de libras al año. Marcado “oficialmente sensible” El memorando, citado por primera vez por The Sunday Times, afirmaba que el Ministerio del Interior ha elaborado planes para reasentar hasta 10.000 solicitantes de asilo en todo el Reino Unido.

Según el plan propuesto, los migrantes serían alojados en antiguas instalaciones militares que han sido mejoradas y podrían comenzar a recibir a quienes lleguen de inmediato.

Aunque los campos estarían cercados, los inmigrantes no serían detenidos legalmente y serían libres de salir en cualquier momento. En un sitio similar en Wethersfield, Essex, el Ministerio del Interior ofrece actualmente un servicio de autobús a las ciudades cercanas los siete días de la semana.

Los funcionarios de defensa reconocieron que el uso de bases cerca de áreas residenciales es “problemático” y probablemente enfrentará “resistencia feroz” de los lugareños, según una fuente citada por el Correo diario.

Durante el fin de semana, cientos de residentes marcharon en Crowborough –una ciudad de alrededor de 20.000 habitantes– para protestar contra el plan de albergar a 600 solicitantes de asilo en la base en desuso, portando carteles que decían “Protege a nuestros hijos” y “Proteger nuestra comunidad”.

En Inverness, donde el alojamiento propuesto se encuentra a poca distancia del centro de la ciudad, los lugareños también han expresado su preocupación, y muchos han expresado temor por “la seguridad de las mujeres y las niñas”.

Según datos del gobierno, el Ministerio del Interior apoya actualmente a unos 103.000 inmigrantes con fondos públicos, incluidos poco más de 32.000 alojados en hoteles. Más de 1.000 personas cruzaron el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones durante dos días la semana pasada, lo que eleva el total de este año a más de 38.000, superando las 36.816 registradas en todo 2024, según GB News.