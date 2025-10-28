Un niño británico de 11 años muere mientras su padre, de 37 años, sigue desaparecido después de que la pareja tuviera dificultades para nadar en la playa de vacaciones

Un niño BRITÁNICO murió y su padre sigue desaparecido después de que la pareja tuvo dificultades mientras nadaba en una popular playa de Malta.

La tragedia se desarrolló ayer por la tarde en Ramla Bay, donde la familia disfrutaba de las últimas horas de sus vacaciones.

Según informes locales, el niño de 11 años y su padre de 37 estaban nadando frente a familiares horrorizados cuando comenzaron a luchar en el agua.

Alrededor de las 13.15 horas se llamó a la policía y los equipos de rescate de las Fuerzas Armadas de Malta y del Departamento de Protección Civil iniciaron una búsqueda intensiva con botes auxiliares y un helicóptero.

El niño fue sacado del agua y tratado en el lugar antes de ser trasladado de urgencia al Hospital General de Gozo, donde fue declarado trágicamente muerto.

Su padre no ha sido encontrado.

Pero las autoridades dicen que la búsqueda del hombre desaparecido continúa.

Hasta el martes por la mañana, los rescatistas seguían recorriendo Ramla Bay, esperando encontrar señales del padre desaparecido.

La Oficina Meteorológica había emitido advertencias sobre fuertes vientos del noroeste el lunes y no está claro si estas peligrosas condiciones contribuyeron a la tragedia.

Según los informes, otros miembros de la familia volaron a Malta el martes para apoyar a los devastados familiares.

La muerte del niño marca el decimosexto ahogamiento en Malta este año, según el Times of Malta.

Se produce pocas semanas después de que un turista británico de 43 años muriera mientras nadaba en la famosa Laguna Azul de Malta, después de usar un tobogán en un barco turístico.

Los testigos lo sacaron del agua y le practicaron reanimación cardiopulmonar, pero luego fue declarado muerto en el Hospital Victoria.

En agosto, un turista italiano de 35 años perdió la vida en la misma laguna.

A principios de julio, un turista español resultó gravemente herido tras ser golpeado por la hélice de un barco.

Y en abril, se encontró el cuerpo de un pescador de 71 años frente a la costa de Comino.

Las tragedias se producen cuando se revelan planes para una reforma radical de la Laguna Azul para mejorar la seguridad y proteger su frágil ecosistema.

El Viceprimer Ministro Ian Borg anunció propuestas que incluyen la eliminación de quioscos en la costa para crear una pasarela panorámica de 200 metros, informa Malta Daily.

Los planes también incluirán la restauración de 35.000 metros cuadrados de matorrales y la reubicación de las operaciones de los barcos lejos de los bañistas.

El proyecto, titulado Rehabilitación de la Laguna Azul: equilibrio entre naturaleza y experiencia, también pretende ampliar la zona de baño en unos 5.600 metros cuadrados.

