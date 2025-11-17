Un niño de 9 años muere horrorizado después de que su madre le “cortara el cuello con un cuchillo de cocina” en Italia

Un NIÑO murió después de que su madre supuestamente le degollara con un gran cuchillo de cocina en su casa de Italia en medio de una disputa por la custodia de ocho años.

La policía de Trieste identificó al niño de nueve años como Giovanni, cuya madre, la ucraniana Olena Stasiuk, de 55 años, supuestamente lo mató a principios de esta semana.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Los agentes irrumpieron en el apartamento de Muggia después de que el padre de Giovanni, Paolo Trame, diera la alarma cuando perdió contacto con la pareja.

En el interior, la policía encontró al niño muerto en el suelo del baño, y se cree que llevaba muerto varias horas.

Stasiuk fue detenido y está bajo investigación por homicidio voluntario agravado.

El medio italiano Corriere della Sera informó que Stasiuk había sido monitoreado durante mucho tiempo por los tribunales y los servicios de salud mental.

HALLAZGO SOMBRÍO Persecución tras la cabeza cortada de un niño encontrada escondida en una mochila arrojada al lago

El asesinato se produjo durante lo que se dijo fue una de las primeras visitas sin protección que tuvo con su hijo después de años de contacto supervisado luego de la separación de la pareja en 2017.

Documentos judiciales e informes citados por el Corriere della Sera muestran que Giovanni había expresado anteriormente miedo de estar a solas con su madre.

En un intercambio con profesionales, supuestamente dijo: “Estoy triste cuando voy con mi mamá… porque tengo miedo”.

Cuando se le preguntó por qué, añadió: “Me estaba estrangulando”, y luego describió cómo “mamá me agarró por el cuello y lo apretó con ambas manos”.

Se dice que el niño repitió preocupaciones similares a un psicólogo que estaba escribiendo un informe para el caso de custodia.

Aunque supuestamente le dijo al psicólogo que su “sueño” era que sus padres se reunieran, añadió que quedarse solo con su madre podría no ser “una buena idea”.

Su padre le había regalado un reloj inteligente para que lo usara en emergencias, pero no estaba activado la noche de su muerte.

En un servicio conmemorativo en Muggia, Paolo supuestamente dijo a los dolientes: “Ese niño era toda mi vida”.

Uno de los amigos de Giovanni, Pietro, dejó una nota junto al dibujo de un velero “porque sabía que te gustaba mucho”.

Otro mensaje, escrito por el padre de un amigo, decía: “Gracias por ser amigo de mi hijo. Perdónanos por no salvarte. Perdónanos”.

Según el Corriere della Sera, Stasiuk había sido tratado por problemas de salud mental en el pasado, incluido el tratamiento obligatorio y la atención de la esquizofrenia.

Los informes indican que se documentaron advertencias previas del padre de Giovanni acerca de que ella era “peligrosa”, junto con acusaciones anteriores (incluido un supuesto intento de estrangular a la niña) que fueron descartadas por los fiscales como potencialmente accidentales.

Las autoridades ahora están examinando cómo se permitió una reunión sin protección a pesar de la larga y problemática historia de la familia.

Se espera que el Ministerio de Justicia revise las decisiones judiciales que permitieron la visita.

CIUDAD DEL TERROR Nuestra alguna vez orgullosa ciudad está asediada por matones enmascarados con machetes; incluso los policías son objetivos CRUEL ORDÍA Me quedé cegado y mis amigos murieron por una tendencia peligrosa en un lugar de vacaciones británico

Stasiuk se encuentra actualmente bajo custodia en un hospital local.

Una evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal determinará si permanecerá detenida por riesgo de fuga.