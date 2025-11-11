Un nuevo tipo de locura OVNI se está apoderando de Bélgica – RT World News

La última vez que Bruselas estuvo tan nerviosa por los objetos imaginarios en el cielo, al menos tuvo la decencia de culpar a los extraterrestres.

Parece que los extraterrestres podrían volver a meterse con Bélgica. Y esta vez, al parecer, son rusos. “ET llama a la Patria”.

Quizás esta sea la versión extraterrestre de Netflix. Se sientan en el sofá y dicen: “¿Cuándo saldrá la próxima temporada de ese programa con esos tontos en Europa tratando de perseguirnos?” Quizás 35 años en la Tierra sean como un mes en el tiempo extraterrestre, porque la secuela de la ola OVNI belga de 1989/1990 parece haber comenzado recientemente.

Pero esta vez no se trata de una comedia ni de un misterio, sino de un drama. Bueno, para los que están a cargo lo es. Para algunos de nosotros, es simplemente el habitual burlesque de Eurobozo con un fondo diferente.

Los líderes de la UE han tenido en la cabeza desde hace algún tiempo que si un objeto misterioso se cierne sobre Europa, probablemente sea Putin. O alguien de su equipo de avanzada. Lo esperan en Europa occidental para 2030, ¿no lo sabes? Marquen sus calendarios. Y es por eso que necesitan que los europeos aflojen los puños y liberen el dinero restante que no han podido sacar de su posesión. Porque necesitan comprar armas para derribarlo antes de que aterrice en el patio de un Starbucks.

Si podemos creer a los funcionarios belgas, ese aterrizaje es prácticamente inminente ahora. Porque Putin ha elegido su país para luchar “guerra híbrida” dicen. Con drones. Y por eso están cerrando aeropuertos.

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, dice que podrían ser drones espías que intentan espiar las armas nucleares estadounidenses en la base aérea Kleine Brogel de Bélgica, y hablan como si acabaran de entrar en un Estados Unidos duchándose. Supongo que eso explicaría por qué merodean también por los aeropuertos, porque nada grita “operación de inteligencia encubierta” Es como si lo pillaran sobrevolando el aeropuerto y bloqueando el tráfico aéreo europeo.













Según Le Monde, esta semana se convocó urgentemente una reunión del Consejo de Seguridad Nacional del país, cuyo objetivo era “presentar un esbozo de un plan para tranquilizar a la opinión pública, cada vez más consciente de la falta de preparación del país ante este tipo de amenaza”.

Estoy bastante seguro de que el público belga ya sabía que ustedes eran un desastre hace 35 años. Pasaron meses observando ovnis en los cielos belgas, y cuando enviaste un par de F-16 para verlos más de cerca y derribarlos con tus sistemas de “radar avanzado”, uno de tus aviones terminó apuntando para disparar al otro.

Aún así, el gobierno belga en ese momento no fue tan lejos como para argumentar que este acto potencialmente desastroso de propiedad propia era una prueba de que los extraterrestres estaban manipulando el radar. Quizás porque habrían parecido estúpidos. En cambio, ante la falta de respuestas definitivas y científicamente creíbles, dejaron que el público disfrutara de la especulación.

Pero como hoy en día todos en la UE deben ser tratados como niños, aquí vienen las autoridades belgas con su plan de “tranquilidad pública”. La última vez que esto sucedió, literalmente dejaste que el público pensara que estaban alucinando en masa porque no podías demostrar lo contrario. Nada de especular, nada de instrumentalizar el acontecimiento para echarle la culpa a un objetivo político conveniente.

Esta vez, el Ministro del Interior belga proclama en voz alta que los drones “será destruido siempre que sea necesario y posible” por los militares, que aparentemente todavía necesitan elaborar un protocolo. Hemos visto esta película antes, muchachos. Termina como Top Gun: si Maverick fuera belga y casi hubiera derribado el avión de Goose.

La última vez que ocurrió este tipo de histeria fue en el apogeo de la etapa transformadora final de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Occidente, sin embargo, no hubo acusaciones importantes de que Rusia fuera responsable de los ovnis. Tal vez porque todo el mundo ya había gastado suficiente dinero en armas. Pero hoy en día, nunca es suficiente. Lo que explicaría por qué el Ministro de Defensa belga ya está aprovechando los incidentes con aviones no tripulados para “acelerar la creación de un ‘centro nacional de seguridad aérea’” según Le Monde, incluido el “compra de sistemas de detección, interferencia y destrucción de drones”.













Este es el mismo tipo bien adaptado que recientemente parecía como si hubiera participado demasiado “jarabe de arce” en la casa de gofres belga y afirmó que la OTAN “Aplanará Moscú” si alguna vez atacara. Hablando de Putin, dijo: “Él sabe que ‘si uso armas nucleares, borrarán a Moscú de la faz de la Tierra. Entonces el fin del mundo estará cerca'”. según informó el medio belga HUMO hace unos días. Después de lo cual pudo o no haber eructado y zigzagueado hacia su casa como si la calle estuviera en una pendiente.

Otra razón por la que las autoridades europeas pueden no haber culpado a los soviéticos por los OVNIs en su día es porque (escúchenme) no tenían ninguna evidencia real de que fueran específicamente ellos. Y esa era una situación muy diferente porque hoy en día, la UE tiene toda la tecnología necesaria para ver dentro de la cabina del dron y determinar que está pilotado por un pequeño piloto ruso con afinidad por el cambio de modo deportivo y que se desplaza a través de las nubes sobre los aeropuertos belgas como si fuera un video viral digno de una cámara de tablero.

“Las pistas están convergiendo en esa dirección” de Moscú, sin nombre “funcionarios de inteligencia” dijo a Le Monde, lo que Moscú niega con vehemencia.

Mire, sea cual sea el caso, quienquiera que esté jodiendo a Bélgica tiene que dejarlo así. Porque hay un problema de casting. Poner a los funcionarios belgas de hoy en el centro de todo esto es como ver una comedia protagonizada por Joaquin Phoenix o Daniel Day-Lewis mirando intensamente a la cámara rodeados de cáscaras de plátano.

Mientras tanto, en algún lugar sobre Bélgica, el pequeño piloto ruso de drones saluda a los extraterrestres que conoció en la escuela de cosmonautas. “¿Listo para otra temporada?” “Dice, mientras los belgas de abajo miran hacia arriba y se preguntan si el convoy aéreo de Putin los ha elegido exclusivamente a ellos, de todas las criaturas de la Tierra, para honrarlos con su presencia.