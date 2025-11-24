Un nuevo vídeo desgarrador del accidente del doble helicóptero de Sea World que mató a una pareja británica surge después de que “ningún piloto vio al otro”

Ha surgido un nuevo clip ESPECTACULAR del infame accidente del doble helicóptero de Sea World, que mató trágicamente a una pareja británica.

Las imágenes fueron reproducidas ante los familiares de las víctimas en corte en medio de una investigación en curso sobre la causa del incidente fatal.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

La piloto Ashley Jenkinson, Vanessa Tadros de Nueva Gales del Sur, Australia y la pareja británica Ron y Diane Hughes murieron en el accidente, mientras que tres pasajeros sufrieron heridas críticas.

En el horroroso incidente, que tuvo lugar el 2 de enero de 2023, un helicóptero de Sea World chocó con otro que aterrizaba de un vuelo alegre cerca del par temático.

Un video escalofriante mostró al helicóptero navegando sobre el agua antes de estrellarse contra el avión entrante.

Luego, el clip pasó a CCTV mostrando el helicóptero, pilotado por Jenkinson, cayendo al suelo.

BAJO ASEDIO Momento en que un dron de ataque profundo ucraniano derriba un helicóptero ruso FUEGO A VOLUNTAD Momento en el que un helicóptero ucraniano derriba un dron ruso con una ametralladora de disparo rápido

Se espera que más de 30 testigos suban al estrado durante las dos semanas del proceso.

Sobreviviente Winnie de Silva dijo al tribunal que reservó el viaje en helicóptero “de improviso” para ella y su hijo durante un viaje a Sea World.

Al relatar el aterrador momento en que los dos aviones chocaron, dijo que escuchó un “estallido” antes de que todo comenzara a temblar incontrolablemente.

Ella le dijo al tribunal: “Una vez que escuché el golpe, y comenzaron a temblar y las cosas comenzaron a caer sobre nuestras caras, fue entonces cuando me di cuenta de que no íbamos a estar a salvo… el temblor fue simplemente terrible”, dijo la Sra. De Silva al tribunal.

“Cuando empezó a temblar, estaba tan preocupada que estaba sosteniendo a mi hijo.

“Era tan incómodo que solo recuerdo cerrar los ojos y decirle a mi hijo que hiciera lo mismo”.

Cuando recuperó el conocimiento, se dio cuenta de que estaba atrapada debajo de un trozo del helicóptero y gritó pidiendo ayuda.

“Hacía calor [machinery] en mi cuerpo y gritaba pidiendo ayuda”, escuchó el tribunal.

Su compañera de viaje Jessie Maya dijo al tribunal que estaba “en shock” pero que no recuerda mucho del incidente.

Dijo: “Fue un gran difuminar Para mí, una vez que ocurrió la colisión, realmente no sé mucho. No sé cómo salí del helicóptero”.

Maya estaba filmando en el momento del accidente y su vídeo formó parte del montaje reproducido en el tribunal.

A las familias de las víctimas se les ofreció la oportunidad de irse antes de que comenzara el vídeo.

Los investigadores están investigando por qué los pilotos aparentemente no se vieron hasta que fue demasiado tarde.

Creen que la pala del rotor principal del helicóptero de Ash, que estuvo en el aire durante menos de 20 segundos, golpeó la cabina delantera del avión que descendía.

Cinco de los seis a bordo resultaron cortados por los fragmentos del parabrisas roto, pero el piloto logró aterrizar junto a los restos del otro helicóptero.

Bañistas, navegantes y motociclistas corrieron a socorrer a las víctimas. policía dicho.

“Los miembros del público y la policía intentaron sacar a las personas y comenzaron a darles primeros auxilios e intentaron llevarlas a un lugar seguro desde un fuselaje que estaba boca abajo”, dijo Gary Worrell del Servicio de Policía de Queensland.

“Personas en motos de agua, familias que navegaban y miembros del público en general se apresuraron a ayudar a estas personas.

“Es un escenario difícil, debido a la zona en la que se encuentra, en el banco de arena, fue difícil acceder, llevar nuestros servicios de emergencia al lugar para gestionarlo adecuadamente”.

Al menos 13 personas necesitaron tratamiento tras la tragedia.

Angus Mitchell, jefe de la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte, dijo que la pérdida de la pala del rotor provocó una “caída incontrolada” del helicóptero de Ash.

Dijo: “Esto provocó que el rotor principal de la caja de cambios se separara del helicóptero principal, que luego no tenía sustentación y cayó pesadamente al suelo”.

Añadió que era “bastante notable” que uno de los helicópteros hubiera logrado aterrizar y que la tragedia podría haber sido “mucho peor”.

La testigo Emma Burch dijo al Gold Coast Bulletin: “Se cortaron entre sí.

“Se escuchó un gran estallido en todo el parque turístico de Broadwater y luego el silbido cuando el que perdió el control golpeó el agua y se rompió.

“Es simplemente horrible. Todo el mundo está en shock”.

SIN PESAR McDonald’s dos veces al día me vio llegar al puesto 25… Perdí el puesto 12 y ahora mis ex quieren que vuelva FRACASO Soy una celebridad sumida en el caos mientras las estrellas son EVACUADAS del campamento y la filmación se retrasa

Otro testigo dijo: “Escuché una explosión y vi humo saliendo de uno de los helicópteros.

“Estaba humeando y tambaleándose hasta el suelo”.