Un padre borracho dejó morir a su hija de 2 años atada a su asiento de seguridad en un accidente en llamas mientras él escapaba del accidente

UN PADRE que “se desmayó” después de una noche bebiendo mucho dejó que su hijo pequeño se quemara vivo en la parte trasera de un auto en llamas y luego trató de engañar a la policía sobre dónde estaba, dice la policía.

Nicholas Stemen, de 34 años, ha sido condenado a un mínimo de 22 años tras las rejas por la horrible muerte de su hija de dos años, Lillyanna.

La tragedia se desarrolló en el noroeste de Ohio en septiembre de 2024, una noche que, según los fiscales, fue alimentada por el alcohol, la conducción imprudente y una negligencia devastadora.

El tribunal escuchó cómo Stemen había consumido al menos diez bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante.

Fue visto conduciendo erráticamente, a su SUV le faltaba una llanta entera mientras se desviaba hacia Lima.

Momentos después su coche estalló en llamas.

Stemen logró escapar, pero dentro estaba atada e impotente su pequeña hija.

Cuando la policía corrió hacia el incendio, encontraron a Stemen parado en la carretera, angustiado mientras su GMC Terrain 2013 se quemaba hasta quedar reducido a escombros.

Los oficiales rápidamente se dieron cuenta de que algo andaba muy mal con él.

La declaración jurada del arresto dice que el oficial “podía oler un olor a bebida alcohólica que emanaba de la persona de Stemen, y estaba inestable sobre sus pies, cayendo al suelo”.

Tenía los ojos inyectados en sangre, hablaba con dificultad y apenas podía mantenerse erguido.

Mientras los bomberos combatían las llamas, Stemen insistió en que no había nadie más en el coche.

Les dijo a las tripulaciones que “no había nadie” adentro.

También mencionó que tenía una hija, pero mintió y dijo que estaba con su abuelo.

La verdad sólo salió a la luz cuando se extinguió el fuego.

Un jefe de batallón miró dentro del vehículo carbonizado y vio lo que Stemen había tratado de ocultar.

Vio “un cuerpo pequeño” todavía atado a un asiento de seguridad, identificándolo como humano “al ver piel y sangre en los muslos”, dice la declaración jurada.

Más tarde, Stemen confesó a los oficiales que había consumido al menos 10 tragos esa noche y se había “desmayado”.

Según los informes, la madre de Lillyanna pronunció una declaración desgarradora en la sentencia del lunes.

Ella dijo: “Mi bebé se ha ido. ¿Y para qué? ¿Para que su padre disfrutara de una noche bebiendo? La mató”.

Durante la audiencia del lunes, Stemen dijo que “no recordaba” nada que condujera al incendio que mató a su hija.

El mes pasado, se declaró culpable de incendio provocado con agravantes, homicidio involuntario y puesta en peligro de menores.

Un juez le ha ordenado cumplir al menos 22 años y hasta 27 años y 6 meses.

Hablando sobre la sentencia, la madre de Lillyanna dijo: “Él la arrebató a todos los que la amaban tanto.

“Debería pasar su vida tras las rejas”.