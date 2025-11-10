Un pastor despierto bendice el ‘matrimonio’ ​​de CUATRO hombres entre sí, provocando una reacción violenta mientras la iglesia se apresura a defender la ceremonia ‘poli’

Un pastor WOKE provocó una feroz reacción después de bendecir a cuatro hombres para que se casaran en un evento de boda público.

Lena Müller, de 33 años, pastora de jóvenes de la Iglesia Evangélica de Berlín-Brandenburgo-Alta Lusacia de Silesia (EKBO), calificó la unión como un “matrimonio a los ojos de Dios”.

Presidió la ceremonia durante un “festival de bodas emergente” frente a la Iglesia de la Santa Cruz en Berlín-Kreuzberg.

Müller, que se describe a sí misma como “feminista y pastora”, dijo que la relación involucraba a dos letones, un ciudadano tailandés y otro hombre que ella creía que era español.

Según los informes, los cuatro hablaban inglés entre ellos.

Ella le dijo al medio local Neue Osnabrücker Zeitung: “Se podía ver de inmediato que había mucho amor entre ellos.

“¿Por qué Dios debería tener algo en contra de que sean cuatro en lugar de dos?”

Aunque el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Alemania desde 2017, la poligamia sigue prohibida y castigada según los códigos civil y penal alemanes.

Müller reconoció que la ceremonia no pudo registrarse oficialmente, pero insistió: “En cualquier caso, estoy convencido de que realmente se casaron a los ojos de Dios”.

En una publicación de Instagram ahora eliminada, escribió: “Qué honor, que estos cuatro pidieran una bendición con tanta confianza”.

El obispo Christian Stäblein defendió al pastor, diciendo que el evento no había sido un matrimonio formal y que “las acusaciones de poligamia son infundadas”.

Más tarde, la iglesia dijo que estaba “horrorizada” por la “hostilidad masiva” que Müller había enfrentado en línea y que estaba considerando emprender acciones legales contra los usuarios que abusaron de ella.

Los críticos, sin embargo, condenaron la medida como prueba de que la iglesia protestante estaba abandonando sus tradiciones.

Un comentarista de X afirmó que Martín Lutero “se habría retractado de las 95 tesis” si hubiera podido prever tales acontecimientos.

Mientras tanto, el columnista de Welt, Harald Martenstein, escribió burlonamente que la iglesia estaba “construyendo puentes hacia el Islam a través de la poligamia” y que a continuación podría respaldar “los matrimonios entre personas y sus mascotas”.

Müller ha defendido sus acciones, diciendo que su principio rector es que “si las personas toman sus decisiones en igualdad de condiciones, de forma autónoma y consensuada, entonces no considero que mi trabajo como pastor le diga a la gente qué hacer en su dormitorio”.

Se produce cuando un ex pastor de Ohio, de 68 años, también está llamando la atención por su hogar abiertamente polígamo.

Thom Miller, que tiene dos “esposas hermanas” y 23 hijos e hijastros, dijo que está abierto a encontrar una tercera esposa.

Miller se “casó” con su segunda esposa, Reba, cuando ella tenía 19 años y 40 años menos que él.

“Me trató como si fuera una adulta en lugar de una niña y, no sé, me sentí bien”, le dijo a The Sun.

Su primera esposa, Belinda, de 51 años, dijo que su familia mixta “funciona bien” y agregó: “El ADN es un factor biológico, pero el amor viene del corazón.

“Se necesita más que ADN para ser padre”.

Describió a su familia como “normal” y dijo: “No estamos locos. Somos cristianos que seguimos la Biblia y creemos que en ninguna parte de las Escrituras dice ‘deja de hacerlo'”.