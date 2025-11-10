Un supertifón obliga a un millón de personas a evacuar Filipinas mientras las familias huyen de una tormenta que ya se ha cobrado dos víctimas

Un SUPER tifón está a punto de arrasar Filipinas y más de un millón de personas ya se han visto obligadas a evacuar sus hogares.

El tifón Fung-wong ya se ha cobrado dos víctimas en inundaciones mortales antes de que la tormenta de categoría 4 tocara tierra en la costa este.

Se teme que la aterradora tormenta tenga un radio que abarque casi toda Filipinas.

Ya se están experimentando fuertes vientos y fuertes lluvias en grandes extensiones de la nación del sudeste asiático.

Algunas partes del país ya han registrado ráfagas de hasta 140 mph.

Esto ha provocado órdenes de evacuación masiva, así como precauciones de seguridad adicionales en todo el país del archipiélago.

En Aurora, donde se espera que pase el ojo de la tormenta, un trabajador del gobierno Aries Ora ha estado tapiando su casa en la ciudad de Dipaculao.

Se pueden ver láminas de acero y tablas de madera en decenas de hogares en la zona mientras se preparan para lo peor en las próximas horas.

En otros lugares, los residentes ataron sus casas con cuerdas y colocaron pesos pesados ​​en los tejados.

Las imágenes muestran la devastación que ya se está formando debido a las inundaciones.

Las casas se derrumbaron bajo el peso de la fuerte lluvia y los fuertes vientos arrancaron árboles.

Decenas de aldeas se transformaron en pantanos cuando la mezcla de agua y barro creó un diluvio horroroso.

Las imágenes incluso mostraban a los residentes obligados a transportar su ganado, principalmente cerdos, a un lugar seguro en barcos.

Se produce cuando dos personas ya han muerto debido al horror. clima condiciones.

El cuerpo de una mujer de 64 años que intentaba evacuar fue sacado de debajo de los escombros y los árboles caídos durante la noche.

El rescatista Juniel Tagarino en Catbalogan City dijo: “El viento era muy fuerte y la lluvia era intensa.

“Según ella familia miembros, es posible que haya olvidado algo y haya regresado a su casa”.

Un segundo lugareño se ahogó en una inundación repentina en la isla Catanduanes.

Se ordenó el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales el lunes en la isla principal de Luzón, incluida la capital, Manila.

Los aeropuertos también han sido cerrados y ya se han cancelado casi 300 vuelos.

El tifón Fung-wong se produce mientras el país continúa recuperándose de un tifón mortal anterior que tocó tierra a principios de esta semana.

La tormenta Kalmaegi provocó inundaciones que arrasaron los pueblos y ciudades de las islas de Cebú y Negros.

Mató al menos a 224 personas y dejó 109 desaparecidas, según cifras del gobierno.

Los esfuerzos de búsqueda y rescate en Cebú fueron suspendidos el sábado debido a preocupaciones de seguridad por el súper tifón Fung-wong.

Más de 30 millones de personas podrían verse expuestas a los peligros que plantea Fung-wong, la oficina dijo el Departamento de Defensa Civil.

Hace apenas unas semanas, un súper tifón monstruoso con vientos de 137 mph azotó Filipinas.

El súper tifón Ragasa fue la tormenta más fuerte que azotó la región en años, provocando la cancelación de cientos de vuelos, cortes de energía y provocando evacuaciones masivas en todo el este de Asia.

Atravesó el Filipinas‘ islas del norte antes de rugir hacia el oeste a través del Mar de China Meridional hacia Taiwán, Hong KongMacao y sur Porcelana.