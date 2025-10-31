Un tren que transportaba 400 unidades se estrella contra un camión de frutas y hace volar peras después de que un conductor fallido cruza las vías... pero retrocede

Un tren de ALTA VELOCIDAD con 400 pasajeros a bordo chocó contra un camión de frutas después de que el conductor fallido se quedara atrapado en un paso a nivel.

Imágenes impactantes muestran al camión cruzando las vías antes de dar marcha atrás de manera extraña cuando se acerca un automóvil, mientras segundos después un tren choca contra él.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Se pueden ver miles de peras frescas y jugosas saliendo volando del camión con escombros esparcidos por las vías.

Cinco personas dentro del vehículo de 10 ruedas resultaron heridas, confirmó la policía.

El accidente tuvo lugar en el pueblo de Meteren, en el centro de los Países Bajos, alrededor de las 11.10 horas del 30 de octubre.

Las imágenes de CCTV muestran al camión blanco y negro que transporta peras acercándose al paso a nivel como de costumbre.

leer más en horrores de trenes ATAQUE DE TREN Dos trenes de alta velocidad chocan DE FRENTE dejando decenas de heridos y dos críticos juego mortal Impactantes TikToks muestran a un ‘surfista del metro’, de 12 años, en camino antes de morir junto a su amigo

Cuando pasa el camión no se ve ningún tren con las vías completamente levantadas.

Más del 80 por ciento del enorme motor se encuentra seguro cuando se acerca un coche por el lado opuesto.

El conductor del camión cree que tiene tiempo suficiente para retroceder y cruzar las vías hacia el otro lado.

Pero durante su intento de regresar apresuradamente a un lugar seguro, las alarmas comienzan a sonar cuando los cruces se cierran en ambos lados.

En este momento, el tercio delantero del camión todavía está atrapado entre los dos cruces y firmemente atascado en las vías del ferrocarril.

Presa del pánico, el conductor intenta dar marcha atrás, poniendo en peligro aún más, ya que ahora la mitad del camión está en las vías.

Los vagones se reúnen en el lado opuesto cuando el tren sale disparado.

El camión intenta maniobrar alrededor de las barreras e incluso rompe dos de ellas.

Luego el tren pasa volando y choca a toda velocidad con el camión.

La parte trasera se abre mientras las peras se elevan en el aire.

Un conductor de tren horrorizado no tiene más remedio que continuar mientras pasan entre los restos del camión y los racimos de fruta diezmados.

Un lugareño que escuchó el accidente dijo: “Hubo daños materiales terribles y mucha presión sobre el conductor involucrado, pero me alegro que solo se reporten heridos leves”.

“Todo salió mal muy rápido”, bromeó otro.

La agencia gubernamental de transporte ProRail publicó las imágenes para enseñar a los conductores que se encuentran en una situación similar a intentarlo.

ProRail aconsejó a los automovilistas que rompan las barreras si alguna vez quedan atrapados, ya que sus vidas siempre son más importantes que cualquier equipo.

Un portavoz dijo: “Las imágenes muestran lo rápido que las cosas pueden salir mal en un cruce ferroviario y es impactante de ver.

“Es mejor dañar una barrera que poner una vida en peligro.

“Si estás atrapado entre barreras: sigue adelante”.

Los daños causados ​​a la pista en este caso también fueron bastante importantes, añadió el portavoz.

“Es necesario reemplazar un kilómetro de vía y las reparaciones continuarán hasta bien entrado el fin de semana”, dijeron.

El tren también quedó destrozado.

AUMENTO DE BENEFICIOS Se explica el monto exacto que aumentarán los pagos de beneficios y cómo le afectará a USTED NUESTRA CHICA EN LA Dentro de los planes de Michelle Keegan para Hollywood… y por qué la dulce promesa de Mark es clave

Los 400 pasajeros que viajaban en ese momento en el tren fueron evacuados de la locomotora averiada y trasladados a la estación de Den Bosch.

ProRail continúa investigando la causa del accidente.