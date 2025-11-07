Un turista británico de 57 años muere de vacaciones en un punto de acceso español mientras andaba en bicicleta con sus amigos

Un turista BRITÁNICO ha muerto en la Costa Tropical de España, al sur de Granada, tras caerse de su bicicleta.

Se dice que el turista de 57 años se “desmayó” mientras se encontraba en la carretera N-340 en las afueras de la ciudad turística de Almuñécar.

Fue declarado muerto en el lugar tras los intentos fallidos de la policía local de reanimarlo.

Se entiende que el hombre se aloja en un hotel de Nerja, en la vecina provincia de Málaga, a unos 20 kilómetros al oeste del lugar donde murió.

La alarma se dio hoy alrededor de las 12.30 horas.

Los testigos dijeron a los servicios de emergencia que el ciclista se había caído de su bicicleta antes de que se supiera que el incidente probablemente estaba relacionado con un problema de salud que había sufrido mientras practicaba deporte.

La Guardia Civil está ahora a la espera de los resultados de la autopsia para determinar su próximo moverse, aunque no hay nada en este momento que sugiera que la muerte esté relacionada con un crimen.

Los informes locales describieron a los otros ciclistas como amigos que habían salido en bicicleta con él por la costa sur de España.

Se dice que los intentos de reanimarlo antes de que fuera declarado muerto duraron alrededor de media hora, y la policía utilizó un desfibrilador como parte de sus esfuerzos por salvarlo.

Aunque no ha sido identificado, el británico sí ha sido identificado por sus iniciales NN.

La concejala de Seguridad de Almuñécar, Mari Carmen Martín Orce, dijo después que lamentaba profundamente lo sucedido y ofreció su pésame a los familiares y amigos del fallecido.

El lugar donde ocurrió la tragedia es entre un restaurante llamado Restaurante Mateano y un hotel llamado Hotel California.

En septiembre, un ciclista británico que viajaba en una carrera de carretera murió en la zona residencial de Gran Alacant en la Costa Blanca, justo al sur de la ciudad de Alicante.

Los testigos dijeron a los investigadores que no había sido atropellado por ningún automóvil en la carretera y que se había bajado de su bicicleta mientras subía una colina.

Un periódico local de Santa Pola, municipio en el que ocurrió el incidente, dijo en ese momento que la policía estaba investigando si había sufrido un problema de salud repentino.

En abril un ciclista británico murió mientras competía en una famosa carrera amateur carrera en Mallorca.

Se rindieron homenajes a Phillip Williams, de 39 años, quien murió después de una caída el 26 de abril a pesar de los intentos de los servicios médicos de emergencia por salvarlo.

Sufrió su accidente en la carretera entre Esporles y Valldemossa mientras participaba en la dura prueba Mallorca 312 que este año contaba con ex Chelsea y Real Madrid estrella Eden Hazard.

En mayo, una mujer británica de 54 años fue trasladada de urgencia al hospital tras resultar gravemente herida en un accidente de bicicleta en la misma isla turística.

Resultó herida en la carretera Ma-10, cerca del pueblo de montaña de Fornalutx, en el noroeste de Mallorca.