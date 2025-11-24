Una azafata rusa GLAM ha sido encarcelada por el régimen de Vladimir Putin por decir que se ofrecería a preparar té para los soldados ucranianos.

Varvara Volkova, de 23 años, fue acusada de “desacreditar” al ejército ruso, después de que la valiente azafata hiciera publicaciones anti-Putin en las redes sociales.

Ural Airlines, la empresa para la que trabajaba, afirmó que sus redes sociales habían sido “pirateadas”.

Pero una investigación descubrió que no hubo tal ciberataque y concluyó que ella misma había publicado los mensajes a favor de Kiev.

Una de sus publicaciones decía: “Tengo muchos amigos en las Fuerzas Armadas de Ucrania.

“Muchos de ellos han muerto, y si vienen [to Russia]”Les daré té porque las Fuerzas Armadas rusas mataron a sus civiles”.

Según los informes, criticó al enojado Vlad y les dijo a los usuarios de las redes sociales: “Ese es sólo mi punto de vista, deberían respetarlo”.

La azafata también dijo que “le encanta Rusia pero no apoya al gobierno”.

Volkova también fue acusada de criticar personalmente a un comandante de tanque ruso, Ruslan Grigoryev, a quien había visto en televisión.

Se sospechaba que había encontrado los contactos del soldado y lo había “amenazado”.

Al presentar un informe a la policía, Grigoryev dijo: “Ella personalmente me llamó fascista por participar en el [war].”

El comandante del tanque murió más tarde luchando en Lysychansk, en la región ucraniana de Luhansk.

Las imágenes mostraban a la azafata esposada a un oficial de policía cuando la llevaban al tribunal para escuchar el veredicto.

Un juez amante de Putin la condenó a siete años de prisión.

Fue declarada culpable de “difusión pública de información deliberadamente falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas motivada por el odio político”.

Según las leyes draconianas, los rusos tienen prohibido criticar al ejército ruso o la guerra de Putin.

También se les prohíbe expresar apoyo o simpatía por Ucrania.

En agosto, dos personas influyentes fueron arrestados después de publicar un tiktok posando frente a una planta rusa en llamas tras un ataque ucraniano.

Las TikTokers Dasha Vladimirovna, de 21 años, y Karina Evgenyevna, de 19, fueron filmadas rapeando frente a las instalaciones en llamas.

Un dron hizo explotar dramáticamente el depósito de petróleo de Rosneft-Kubannefteprodukt, vinculado al ejército, en Sochi.

Fueron capturados en imágenes que glorificaban el ataque ucraniano que las defensas aéreas de Putin no pudieron evitar.

La guardiana moral del Kremlin, Yekaterina Mizulina, de 40 años, directora de la Liga de Internet Segura de Rusia, dijo: “Los jóvenes están filmando contenido con el telón de fondo de drones que vuelan hacia Sochi por la noche.

“Me pregunto qué tiene de malo el instinto de autoconservación.

“¿No entienden que esto es sencillamente peligroso?”

Pero la verdadera razón de su arresto es el posible glamour de un ataque ucraniano en el mayor centro turístico de Rusia.

Moscú adopta una postura cada vez más agresiva y extrema contra los trucos de las redes sociales que se consideran resaltan los éxitos de Ucrania en la guerra.

Se produce mientras las conversaciones cruciales para poner fin a la invasión de Putin continúan intensificándose mientras Trump busca desesperadamente asegurar un acuerdo de paz para otra guerra más.

El presidente de Estados Unidos acusó el domingo a los dirigentes de Ucrania de mostrar “gratitud cero” después de que su propuesta de paz de 28 puntos recibiera una recepción cautelosa.

En Ginebra, los líderes europeos sugirieron modificaciones a algunos de los términos, y Marco Rubio dijo que Washington ahora estaba analizando qué “cambios” podría hacer.

La propuesta, elaborada por el jefe de riqueza soberana rusa, Kirill Dmitriev, y el principal enviado de Trump, Steve Witkoff, ha sido calificada como una rendición total a Putin.

Obligaría a Ucrania a ceder el territorio oriental ocupado, restringir su ejército a 600.000 soldados y abandonar sus ambiciones de unirse a la OTAN.