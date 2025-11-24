Una enorme ciudad derroca a Tokio y se corona como la metrópoli más grande del mundo con 42 MILLONES de habitantes

Una NUEVA ciudad acaba de llegar a la cima de la población mundial con 42 millones de habitantes.

El líder del grupo superó a otras metrópolis globales como el otrora líder Tokio e incluso El Cairo, Sao Paulo y Dhaka.

Pero la ciudad se está hundiendo e incluso está a punto de ser reemplazada como capital del país cuando su gobierno construya un nuevo centro en la jungla.

Yakarta, Indonesia, se ha llevado la corona como la ciudad más poblada del mundo, con casi 42 millones de habitantes.

Su provincia central, DKI Yakarta, alberga a más de 11 millones de personas en un área compacta.

Si se tiene en cuenta la zona metropolitana circundante, conocida como Jabodetabek, la población supera los 40 millones.

Sin embargo, una población tan grande plantea desafíos importantes.

Las infraestructuras, como carreteras y enlaces de transporte, están constantemente bajo presión.

Los problemas medioambientales, como las inundaciones, también se han visto exacerbados por el crecimiento demográfico.

Algunos científicos incluso creen que partes enteras de la ciudad podrían quedar bajo el agua en 2050.

“La posibilidad de que Yakarta quede sumergida no es motivo de risa”, dice Heri Andreas, que ha estudiado la cuestión en el Instituto de Tecnología de Bandung.

“Si miramos nuestros modelos, para 2050 alrededor del 95% del norte de Yakarta estará sumergido”.

El norte de Yakarta se ha hundido 2,5 metros durante la última década.

En algunas áreas, continúa hundiéndose hasta 25 centímetros por año, lo que representa más del doble del promedio mundial para las megaciudades costeras.

Yakarta en su conjunto se está hundiendo una media de entre 1 y 15 centímetros al año y casi la mitad de la ciudad se encuentra ahora bajo el nivel del mar.

Sin embargo, esto no es sorprendente dada la ubicación de Yakarta.

La ciudad está construida sobre un terreno pantanoso, con el mar de Java directamente al norte.

Por su centro también discurren trece ríos, lo que hace que toda la zona sea especialmente susceptible a inundaciones.

Sin embargo, nada de esto ha disuadido a los promotores inmobiliarios.

Cada vez se construyen más apartamentos de lujo en el norte de Yakarta a pesar del creciente riesgo.

Eddy Ganefo, jefe del consejo asesor de la Asociación de Desarrollo de Vivienda de Indonesia, dice que instó al gobierno a detener el desarrollo futuro.

Pero, afirma, “mientras podamos vender apartamentos, el desarrollo continuará”.

Yakarta no está sola en su lucha contra el aumento del nivel del mar.

Las ciudades costeras de todo el mundo se están viendo afectadas por un problema causado principalmente por el cambio climático.

Sin embargo, el ritmo al que se hunde Yakarta se debe en gran medida a la extracción excesiva de agua subterránea para el uso diario.

Cuando se bombea agua subterránea, la tierra que está encima se hunde y esto conduce a la subsistencia de la tierra.

A la situación no ayuda una preocupante falta de regulación que permite a casi cualquier persona realizar sus propias extracciones de aguas subterráneas.

Las 10 ciudades más pobladas del mundo (Fuente: ONU) Yakarta: 41,9 millones Daca: 36,6 millones Tokio – 33,4 millones Nueva Delhi: 30,2 millones Shanghái: 29,6 millones Cantón – 27,6 millones El Cairo – 25,6 millones Manila – 24,7 millones Calcuta – 22,5 millones Seúl: 22,5 millones

Para combatir el aumento del nivel del agua, el gobierno indonesio ha buscado una solución radical.

Planean construir un malecón gigante para proteger a la ciudad de las mareas y el aumento del nivel del mar.

Con un precio exorbitante de 40.000 millones de dólares, se espera que el proyecto proteja las zonas costeras vulnerables de Yakarta.

Está previsto que la construcción finalice en 2030, y para 2050 se pretende que el muro esté completamente cerrado, formando un gran depósito.

Este depósito almacenaría agua de lluvia e, idealmente, suministraría suficiente agua potable para que la ciudad finalmente pueda reducir su dependencia de la extracción de agua subterránea.

Pero el plan ha provocado una gran controversia.

Los expertos advierten que el malecón podría alterar los ecosistemas marinos, alterar las corrientes marinas y acelerar la erosión en las islas cercanas.

También podría atrapar agua contaminada del río dentro de la bahía, convirtiéndola potencialmente en una laguna estancada.

Otra solución que persigue el gobierno indonesio es trasladar la capital a Nusantara.

La construcción comenzó en 2022 en medio de la jungla y se espera que el proyecto cueste alrededor de 35 mil millones de dólares.

El desarrollo se divide en cinco fases y está previsto que esté terminado en 2045.

Pero este proyecto también ha generado muchas críticas.

La zona de construcción atraviesa áreas densamente boscosas, incluidos hábitats protegidos para especies en peligro de extinción.

Las comunidades indígenas locales también han sido desplazadas para dar paso a la nueva ciudad.

Dado que Yakarta se está hundiendo, Nusantara podría ser la respuesta a largo plazo del país.