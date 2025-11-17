Una importante atracción turística visitada por millones cada año CIERRE por “debilidades estructurales” apenas unas semanas después del desastre

Un museo MUNDIALMENTE FAMOSO se vio obligado a cerrar una de sus galerías más emblemáticas apenas unas semanas después de un descarado robo diurno.

Los jefes del Louvre han anunciado un cierre preventivo en la Galería Campana debido a problemas de salud y seguridad en torno a las vigas del piso.

Una auditoría reveló debilidades estructurales en algunas de las vigas del edificio que alberga la Galería Campana.

Estará cerrado al público mientras se llevan a cabo investigaciones sobre “ciertas vigas que sostienen los pisos del segundo piso” encima de él, según un comunicado.

La popular galería parisina alberga nueve salas dedicadas a la cerámica griega antigua y está situada en el primer piso del ala Sully.

La habitación de arriba, que tiene problemas estructurales, se utiliza actualmente como espacio de oficina.

Ninguna de las joyas y obras de arte de valor incalculable que se encuentran dentro se ha movido hasta el momento.

El cierre de la Galería Campana es el último de una serie de errores garrafales –algunos muy costosos– para el Louvre y los funcionarios franceses.

El jefe del Louvre, Laurence des Coches Advertía en un memorando de enero sobre una “proliferación de daños en los espacios de los museos, algunos de los cuales se encuentran en muy malas condiciones”.

Incluso se dijo que las malas condiciones en algunas zonas corrían el riesgo de “poner en peligro la preservación de las obras de arte”.

Y en octubre, una banda armada con motosierras tardó sólo siete minutos en entrar al museo y robar 76 millones de libras esterlinas en joyas preciosas.

La pandilla, descrita como una “unidad de comando altamente organizada” compuesta por cuatro personas, fue vista por última vez desapareciendo en dos ciclomotores Yamaha por la capital francesa.

Cuatro hombres se detuvieron en scooters en el museo alrededor de las 9:30 a.m. del domingo por la mañana, apuntando al costado del edificio de la Galería Apollo frente al río Sena.

En el interior, la galería alberga algunos de los tesoros más preciados de Francia, incluidas las joyas reales.

Una grúa les dio acceso al primer piso y subieron al balcón.

Luego usaron un cortador de vidrio para atravesar la ventana, y dos de la pandilla entraron corriendo mientras uno se quedó vigilando.

Se cree que la pandilla estaba equipada con herramientas eléctricas, incluidas motosierras, para abrirse paso y abrir dos vitrinas.

En sólo siete minutos, los ladrones se apoderaron de nueve piezas brillantes de la colección de Napoleón y la emperatriz Joséfina, pero dejaron caer una mientras se las llevaban.

Se las arreglaron para llevarse piezas de valor incalculable, entre ellas una tiara, collares y broches que pertenecieron a Napoleón Bonaparte. familia.

Varios sospechosos han sido arrestados mientras continúan las investigaciones.

Cuatro han sido acusados ​​por el atraco, entre los que se incluyen los dos hombres que se cree que irrumpieron, según los fiscales.

Se dice que son delincuentes de poca monta que dejaron un rastro de evidencia de ADN detrás de ellos mientras huían del museo.

Ninguna de las joyas ha sido recuperada hasta el momento.

Las imágenes del fin de semana también capturaron el momento en que dos bromistas lograron introducir un cuadro dentro del Louvre y colgarlo en la misma habitación que la Mona Lisa.

Las imágenes de CCTV muestran a la pareja belga entrando a la galería, llevando un lienzo enrollado y un marco construido con LEGO para evitar ser detectados en seguridad.

Después de que revisaron brevemente sus maletas, se dirigieron al interior para reconstruir el marco y colocar la obra de arte en el interior antes de colgarla en una pared del museo.

Las preocupaciones sobre la seguridad pública alrededor del Louvre han aumentado desde el allanamiento debido a los 8,7 millones de personas que visitan sus vastas galerías cada año.