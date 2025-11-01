Una mujer de 38 años acusada de robar joyas del Louvre por valor de 76 millones de libras llora en el tribunal mientras tres sospechosos son liberados sin cargos

UNA MUJER acusada del robo de joyas del Louvre por valor de 76 millones de libras compareció ante el tribunal con los ojos llorosos, mientras tres de sus presuntos cómplices eran liberados.

La sospechosa de 38 años lloró mientras suplicaba a las autoridades, alegando que temía por “sus hijos” y por ella misma.

Ella es una de las siete personas arrestadas por el descarado ataque a plena luz del día en el icónico museo de París el mes pasado.

La detenida ha sido acusada de complicidad en hurto organizado y asociación delictuosa para delinquir.

Se produce después de que dos sospechosos fueran arrestados después de “confesar parcialmente” su participación en el robo del miércoles.

Más tarde, ese mismo día, cinco personas más fueron arrestadas en redadas coordinadas.

Pero sólo dos de los nuevos arrestos fueron acusados, mientras que otros tres fueron puestos en libertad.

La mujer acusada vivía en La Courneuve, Seine-Saint-Denis, en la capital francesa en el momento del ataque.

El abogado de la sospechosa dijo que su cliente negó “vehementemente” los cargos y estaba “devastada” por las acusaciones formuladas en su contra.

Dijo: “Este es un atraco espectacular, y la decisión que se acaba de tomar es espectacular: una joven acaba de ser detenida a pesar de que se presume inocente”.

La policía aún no ha localizado nada del botín robado.

Se produce después de que se revelara el posible comprador de las invaluables joyas francesas.

Según los informes, el grupo de cuatro que llevó a cabo la atrevida incursión se acercó a la empresa de seguridad israelí CGI Group para ofrecerles parte de las joyas de la corona saqueadas.

Las cuatro personas que ahora han sido acusadas de participación en el histórico robo incluyen un “principal sospechoso”.

ADN Se dice que la evidencia sobre uno de los hombres está relacionada con la escena del crimen, lo que lo convierte en el fiscal número uno. objetivo.

El sábado pasado, dos de los hombres fueron acusados ​​cuando “admitieron parcialmente” su participación en el atraco ante la policía cuando los interrogaron.

Beccuau dijo que los detenidos enfrentan hasta 15 años de prisión por “robo organizado en pandilla”.

El 19 de octubre, matones con motosierras escalaron el costado de la galería más visitada del mundo antes de abrir una ventana para entrar y robar las preciosas joyas.

Sólo tardaron siete minutos en entrar al edificio, robar las joyas y luego huir.

Los ladrones se apoderaron de nueve piezas brillantes de la colección de Napoleón y la emperatriz Joséfina, pero dejaron caer una mientras aceleraban en ciclomotores por el centro de París.

Se produce en medio de serios temores de que las joyas hubieran sido robadas para poder venderlas en todo el mundo a ricos y adinerados a través del mercado negro, donde probablemente nunca más se las volverá a ver.

Los ladrones suelen preferir objetos que puedan romperse, derretirse o hacerse más pequeños y que también puedan convertirse en dinero en efectivo, como por ejemplo las joyas.

Esto se debe a que cosas como coronas y diamantes pueden romperse fácilmente y venderse en varios pedazos.

Es posible que ya hayan sido cortados, fundidos o incluso vendidos en su totalidad.

Laurence des Cars, director del museo, admitió que hubo un fallo de seguridad y que el museo “falló” en proteger las joyas irremplazables de criminales “brutales”.

“A pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestro arduo trabajo diario, fracasamos”, afirmó.