Una mujer de 66 años murió en un crucero con temática de Taylor Swift después de caer por la borda mientras su familia ahora demanda a una empresa por beber demasiado alcohol

La afligida familia de un pasajero de crucero que se cayó por la borda está demandando a Royal Caribbean por supuestamente servirle demasiado alcohol a la madre.

Dulcie White, de 66 años, murió al caer frente a su hija durante un crucero de cinco días con el tema de Taylor Swift en las Bahamas y su cuerpo aún no ha sido encontrado.

Sus seres queridos ahora están luchando por justicia después de afirmar que la muerte de la Sra. White se debió a negligencia del personal.

En una demanda presentada en el Distrito Sur de Florida el 28 de octubre, la familia de la Sra. White dice que la tripulación a bordo del Allure of the Seas debería haber limitado su alcohol consumo.

Afirman que le sirvieron “al menos siete bebidas alcohólicas de manera continua en un lapso de aproximadamente seis horas y ocho minutos”.

La demanda alega: “Se tambaleaba, tartamudeaba, arrastraba las palabras, tenía aliento a alcohol, no podía mantener la compostura, tenía los ojos vidriosos, mientras estaba a la vista de los miembros de la tripulación.

“Cada uno de estos miembros de la tripulación fue negligente al continuar sirviéndole bebidas alcohólicas en su estado de ebriedad”.

Según la demanda, fue un compañero de viaje preocupado a bordo quien terminó impidiendo que la Sra. White siguiera bebiendo.

Llevaron a la madre de regreso a su cabaña alrededor de las 7:30 p.m.

Poco después, la señora White cayó por la borda frente a la vista directa de su hija Megan Klewin.

Megan recuerda haber visto a su madre salir al balcón y empezar a trepar por la barandilla antes de caer al agua.

El familia está demandando por un cargo de servicio excesivo de alcohol, un cargo de operación negligente de búsqueda y rescate y un cargo de imposición negligente de angustia emocional.

La demanda dice que la Sra. White había comprado un programa “¡CHEERS!” con todo incluido. paquete de alcohol.

Con un costo de 69,95 dólares por día, la oferta permite a los huéspedes consumir 15 bebidas alcohólicas cada 24 horas, según el sitio web de Royal Caribbean.

Megan le dijo a CBS Miami que su madre probablemente estaba tratando de sacar provecho de su dinero tratando de conseguir tantas bebidas como fuera posible.

“Estaba completamente ebria de una manera que nunca antes había visto. Me entristece que este sea el último recuerdo que tengo de ella”, añadió.

La demanda continúa acusando a la compañía de cruceros de protocolos de rescate inadecuados.

Afirma que el Allure of the Seas nunca realizó un giro Williamson o Anderson, una maniobra común utilizada en situaciones de hombre al agua.

La demanda también alega que la tripulación nunca dio la orden de botar un bote de rescate para buscar a la Sra. White.

Real caribe Dicen que alertaron inmediatamente a las autoridades según el procedimiento.

A las 24 horas de que se reportara por primera vez la desaparición de la Sra. White, la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas suspendió la búsqueda.

No queda rastro de ningún cadáver.

Megan dijo: “Nos perseguirá por el resto de nuestras vidas.

“Siento que el consumo excesivo de alcohol y el servicio excesivo de alcohol fueron la causa de esto.

“Se incentiva a estos miembros de la tripulación a continuar sirviéndoles porque así es como ganan sus propinas”.

El abogado Spencer Aronfeld le dijo a PEOPLE que creen que Royal Caribbean está “anteponiendo las ganancias a la seguridad de los pasajeros con estos paquetes de todo lo que pueda beber”.

Aronfeld continuó: “Esperamos celebrar [Royal Caribbean] totalmente responsable de la muerte de Dulcie y crear e inspirar un cambio en la industria para descontinuar estos paquetes de todo lo que puedas beber”.

Un portavoz de Royal caribe anunció que no harán más comentarios sobre la demanda.