Una nube de ceniza gigante se extiende por dos continentes provocando un caos aéreo después de que un volcán entra en erupción por primera vez en 12.000 años.

La ceniza VOLCÁNICA ha provocado un caos masivo de cancelaciones de vuelos tras una enorme erupción en Etiopía.

Hayli Gubbi, que había estado latente durante mucho tiempo, volvió a la vida con un rugido por primera vez en 12.000 años, arrojando una nube monstruosa de hasta nueve millas de altura.

Air India se vio obligada a cancelar 11 vuelos el lunes y martes y a realizar controles de seguridad en los aviones que habían sobrevolado las peligrosas cenizas.

Otros portaaviones se vieron obligados a dejar en tierra sus aviones mientras la aterradora nube se cernía sobre partes de Pakistán, el norte de India y Medio Oriente.

Akasa Air canceló vuelos programados a destinos vacacionales premium como Jeddah, Kuwait y Abu Dhabi durante los dos días.

La aerolínea rival IndiGo también dijo que estaba siguiendo de cerca la nube fatal a la deriva “en coordinación con los organismos de aviación internacionales”.

El Ministerio de Aviación Civil de la India dijo que sólo unos pocos vuelos habían sido desviados como medida de precaución y que la autoridad aeroportuaria había emitido un aviso a todos los aviones afectados.

La oficina meteorológica del país advirtió que la neblina que oscurece el cielo desde el norte de Etiopía ahora se está dirigiendo hacia China, pero dijo que los cielos indios deberían despejarse a las 7:30 p. m. hora local (2 p. m. Reino Unido).

De vuelta en Etiopía, el atónito residente Ahmed Abdela describió una escena aterradora a Associated Press y dijo: “Se sintió como si de repente hubieran lanzado una bomba con humo y cenizas”.

El administrador local Mohammed Seid añadió: “Aunque hasta ahora no se han perdido vidas humanas ni ganado, muchas aldeas han quedado cubiertas de ceniza y, como resultado, sus animales tienen poco que comer”.

El volcán se eleva a unos impresionantes 1.500 pies y está ubicado en el Valle del Rift, una zona conocida por su intensa actividad geológica.

A principios de este año, una erupción volcánica en Indonesia provocó decenas de cancelaciones de vuelos a puntos turísticos.

Se vio el monte Lweotobi Laki-laki arrojando columnas de ceniza más de 11 km en el cielo.

Las autoridades elevaron la alerta roja máxima y se instó a los residentes a evitar actividades dentro de un radio de 5 millas alrededor del cráter.

El aeropuerto internacional Gusti Ngurah Rai de Bali mostró que casi 40 vuelos fueron cancelados debido a la explosión.

La erupción incluso generó temores de un tsunami inminente que nunca llegó.

Imágenes aterradoras Tomadas desde una zona residencial cercana mostraron el momento en que una gigantesca columna de humo anaranjado y gris surgió del volcán.

La enorme nube en forma de hongo se elevaba sobre los horrorizados lugareños que observaban cómo el humo oscuro se elevaba al aire.

En noviembre del año pasado, 10 personas murieron después de que el monte Lewotobi arrojara una columna de lava ardiente.

Las cenizas calientes alcanzaron varias aldeas y quemaron casas, incluido un convento de monjas católicas.

Indonesia se encuentra en el “Anillo de Fuego del Pacífico”, un área de alta actividad sísmica encima de múltiples placas tectónicas.

En abril de 2024, un volcán remoto en Indonesia entró en erupción y arrojó una torre de cenizas a más de cinco kilómetros de altura.

Miles de personas fueron evacuadas y un aeropuerto internacional fue cerrado después de que el monte Ruang entrara en erupción varias veces.

En el mismo mes, el volcán de 725 metros de altura ya había entrado en erupción más de media docena de veces, obligando a más de 6.000 personas a huir de sus hogares.