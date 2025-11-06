Una pareja fue sorprendida retozando en un automóvil mientras éste volaba por la autopista a 147 km/h desviándose de los carriles y casi provocando un choque horroroso.

UNA PAREJA fue sorprendida retozando en un automóvil mientras circulaba a toda velocidad por una autopista alemana a 140 km/h, casi provocando un choque importante.

La pareja fue vista el lunes por la mañana en un Ford girando bruscamente por la A1 cerca de Münster, cuando se dirigían a Dortmund.

Un testigo sorprendido dijo a la policía que vio al conductor de 37 años y a la pasajera de 33 años “obviamente teniendo relaciones sexuales” mientras el automóvil giraba entre carriles.

En un momento dado, el vehículo giró tan bruscamente hacia la derecha que obligó a un camión a subir al arcén para evitar un accidente, informaron los medios locales.

La policía interceptó a la pareja poco después en una estación de servicio en las afueras de Münster.

El hombre fue detenido y ahora se enfrenta a un proceso penal por interferencia peligrosa en el tráfico rodado.

Según el artículo 315b del Código Penal alemán, si es declarado culpable podría recibir una pena de prisión de hasta cinco años.

La famosa Autobahn de Alemania es conocida por sus tramos sin límites de velocidad, pero no todos los tramos están libres de restricciones.

Se produce después de que un conductor fuera sorprendido conduciendo a exceso de velocidad por la Autobahn en julio a una asombrosa velocidad de 200 mph, que es más de 124 mph por encima del límite de velocidad indicado.

El conductor fue detenido durante un control de rutina en la autopista A2 en Burg, al oeste de Berlín.

La identidad del conductor no ha sido revelada.

El conductor recibió una multa de 900 euros (784 libras esterlinas), se le prohibió conducir durante tres meses y se le dedujeron dos puntos de su licencia, según la policía de Magdeburgo.

Un Enforcement Trailer, un sistema de radar estacionario, detectó el vehículo.

El equipo mostró “la velocidad récord más alta”, según las autoridades.

Mientras tanto, una pareja alemana fue arrestada después de supuestamente tener relaciones sexuales frente a horrorizados turistas y niños británicos en un hotel de Magaluf.

El hombre de 43 años y la mujer de 42 están acusados ​​de retozar descaradamente en el agua en el Mon Port Hotel & Spa de cuatro estrellas en Port d’Andratx.

Los fiscales dicen que varios menores y sus familias horrorizadas presenciaron las escenas X el 13 de agosto del año pasado.

Según los informes, los adultos les rogaron a la pareja que se detuviera, pero fueron ignorados.

La pareja fue arrestada y ahora ha sido acusada de un delito de exhibicionismo.

Los fiscales exigen que cada uno pague una multa de 4.685 libras esterlinas si son declarados culpables en un próximo juicio en Palma, la capital de Mallorca.