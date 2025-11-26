Una pensionista engañada haciéndole creer que tenía una relación con Brad Pitt pierde £90.000 y pasa semanas en un hotel esperándolo

UNA PENSIONISTA que creía que estaba en una relación romántica con Brad Pitt fue engañada para que le entregara decenas de miles del dinero que tanto le costó ganar.

La mujer, que utilizaba el nombre de Patricia, estuvo convencida durante meses de que se había enamorado del actor de Hollywood e incluso pasó tres semanas sola en una habitación de hotel esperándolo.

En cambio, ha sido víctima de un estafador en línea que se hizo pasar por la estrella de Hollywood y agotó sus ahorros.

Patricia dijo que comenzó en 2024 cuando siguió su cuenta de Instagram y recibió un mensaje de alguien que decía ser su manager.

La persona le preguntó si le gustaría hablar directamente con el actor, a lo que ella rápidamente accedió.

Ella dijo: “Comenzamos a comunicarnos normalmente, como dos personas que se encuentran, muy suavemente”.

A medida que pasó el tiempo y su relación se desarrolló, los mensajes entre los dos se hicieron más frecuentes.

Finalmente, el hombre le confesó sus sentimientos.

Hablando en el programa Mise Au Point, explicó: “Me hace muchas preguntas sobre lo que siento, sobre cómo me gustan las cosas, cómo veo la vida, y luego un día me hace entender que está enamorado de mí”.

Incluso le envió varios mensajes cariñosos, entre ellos uno que decía: “Mi amor, eres mi todo ahora y siempre”.

El estafador pidió que Patricia mantuviera el romance en secreto para el público.

En lugar de ver esta artimaña como lo que era, Patricia se dejó engañar.

Ella dijo: “Esta es una relación real en desarrollo, así que me dejo llevar por este sentimiento de amor”.

El engaño subió a un nivel cuando discutieron la posibilidad de reunirse en persona.

El falso Brad Pitt afirmó que necesitaba dinero para hacer posible la reunión y escribió: “Cariño, son 50.000 dólares solicitados por mi dirección”.

Afirmó que era una tarifa fija para cualquiera que quisiera pasar tiempo con él.

Patricia se negó al principio, pero finalmente se permitió creer que podría ser legítimo.

Ella explicó: “Bueno, tal vez así es como hacen las cosas… Nunca antes había estado en contacto con un actor”.

Terminó enviando treinta mil dólares, seguidos de otros veinte mil.

Luego empacó una pequeña bolsa, esperando instrucciones para unirse a él, pero la estrella de Fight Club nunca la llamó.

En cambio, envió flores y un mensaje que decía: “Te amo mucho, cariño.

“No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo”.

Después de enviar estas sumas iniciales de dinero, a Patricia le resultó cada vez más difícil marcharse.

Para colmo, el estafador exigió entonces otros diez mil dólares por supuestos gastos médicos, y luego otros diez mil.

Luego le sugirieron que se reuniera con él en Estados Unidos.

Se apresuró a reservar un vuelo a Los Ángeles, convencida de que finalmente conocería al hombre de sus sueños.

Sin embargo, terminó pasando tres semanas sola en un hotel.

Brad Pitt nunca llegó, pero ella se separó de otros veinte mil dólares antes de regresar a casa.

De vuelta en Suiza, se encontró con una historia sobre una mujer francesa que había perdido casi 700.000 libras esterlinas a manos de otro imitador de Brad Pitt.

La diseñadora de interiores Anne, de 53 años, fue estafada para financiar un tratamiento falso contra el cáncer para la estrella después de recibir selfies generadas por IA.

El cruel romance duró más de un año y le costó a Anne su fortuna, su matrimonio y su salud mental.

Patricia dijo que sólo después de escuchar esto comenzó a ver similitudes en sus historias.

Finalmente acudió a la policía para presentar una denuncia oficial.

Cuando le preguntaron cuánto dinero había perdido, les dijo a la policía que eran “casi 100.000 francos”.

Aunque ahora está tratando de reconstruir su vida, dijo que el daño emocional le había pasado factura.

Ella dijo: “Hay una vergüenza indescriptible.

“Sé que pasé casi un año viviendo una relación que no existía”.