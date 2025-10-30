Una turista de 80 años que murió en una isla remota después de que un crucero se fue sin ella aparece en la foto mientras su hija con el corazón roto habla

La turista de 80 años que murió en una isla remota después de que un crucero se quedó sin ella ha sido identificada mientras su devastada hija habla.

Suzanne Rees, de 80 años, estaba en la primera escala de un viaje en crucero de 60 días por Australia cuando se separó del grupo durante una caminata y murió trágicamente.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Katherine Rees dijo que su madre se enfermó durante la escalada organizada en Lizard Island, cerca de la Gran Barrera de Coral, y le pidieron que bajara sola la montaña.

“Luego el barco partió, aparentemente sin contar a los pasajeros. En algún momento de esa secuencia, o poco después, mamá murió sola”, le dijo a The Australian.

Katherine dijo que su familia quedó “conmocionada y entristecida” por la serie de eventos que llevaron a la muerte de su querida madre y abuela.

Se tambaleó ante la “falta de atención y sentido común” después de que se descubrió que Suzanne no había sido denunciada como desaparecida hasta las 6 de la tarde de esa noche.

CUESTIONARIO DE CRUCERO Las preguntas aumentan después de que una turista de 80 años muere en la isla cuando el crucero se fue sin ella Náufrago de la vida real Adolescente rescatado de una isla desierta después de ser arrastrado 9 millas mar adentro

El viajero solitario de 80 años estaba en un viaje de £40,000 ($80,000) a bordo del Coral Aventurero que viajaba por Australia cuando se desarrolló la tragedia.

Policía y el forense ahora están investigando cómo quedó varada en Lizard Island y si podría haberse salvado si la ayuda hubiera llegado antes.

Los investigadores se preguntan por qué tardó tanto en dar la alarma y por qué la búsqueda no comenzó de inmediato.

El Coral Adventurer había zarpado de Cairns el día anterior, iniciando su viaje de dos meses por todo el país.

El sábado, el barco ancló frente a Lizard Island, un remoto paraíso a 90 kilómetros al noreste de Cooktown, donde los pasajeros desembarcaron para pasar un día de caminatas y snorkel.

Las autoridades creen que la mujer estaba caminando hacia la cumbre más alta de la isla, conocida como Cook’s Look, cuando se separó de su grupo.

Según los informes, se detuvo para descansar y se perdió en el camino de regreso.

“El grupo continuó y abordó el barco antes de darse cuenta de que ella no estaba allí”, dijo una fuente.

Otra fuente afirmó que la turista pudo haberse caído de un acantilado durante su caminata.

Cuando la tripulación del barco se dio cuenta de su desaparición esa noche, ya estaba de nuevo en el mar.

Más tarde, el Coral Adventurer dio media vuelta y navegó de regreso hacia Lizard Island, llegando alrededor de las 2 am del domingo.

El yate Traci Ayris, que estaba anclado cerca, dijo que ella y su compañero escucharon transmisiones de radio del crucero durante la frenética búsqueda.

La Sra. Ayris dijo al Cairns Post: “Hicieron recuentos de los buceadores (lo cual escuchamos), pero al parecer no de otros huéspedes en la isla”.

“Las últimas personas bajaron de la vía y se presentaron a la licitación, luego el (barco) partió poco después.

“No pasó mucho tiempo entre el momento en que los últimos pasajeros abandonaron la playa y el momento en que fondearon.

“Incluso comentamos: ‘Vaya, se fueron rápido’”.

‘Ella estuvo ahí tumbada todo el día’

Según los datos de seguimiento, el barco zarpó esa tarde y regresó después los desaparecidos Se reportó pasajero.

Un helicóptero comenzó a buscar alrededor de la medianoche, mientras siete miembros de la tripulación recorrían la montaña a la luz de las antorchas.

Ayris dijo que observó la operación de búsqueda en la montaña hasta que fue cancelada alrededor de las 3 de la madrugada.

Dijo que el helicóptero regresó al amanecer y se dirigió directamente a Telstra Rock, donde Suzanne fue vista por última vez.

Y añadió: “Sabíamos que la había encontrado y la falta de actividad nos dijo que estaba claramente muerta.

“Estuvo allí todo el día y finalmente la trasladaron en avión. [just before 4pm].”

En una publicación en Facebook, escribió más tarde: “Nunca hay un momento aburrido en Lizard. Lamentablemente, fuimos testigos de un terrible incidente en el que un excursionista de un crucero fue (posiblemente) abandonado y luego fue encontrado muerto.

“La repatriación del pobre excursionista desde la ladera de la montaña llevó todo el día. Nos hizo sentir muy tristes por todos los involucrados”.

Las investigaciones continúan

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) dijo que fue alertada por primera vez alrededor de las 9:00 p. m. del sábado.

El Coral Adventurer -que transporta hasta 120 pasajeros- ha continuado su viaje por el Estrecho de Torres hacia la Isla Thursday.

En un comunicado, el director ejecutivo de Coral Expeditions, Mark Fifield, confirmó la muerte de la mujer y dijo: “La tripulación notificó a las autoridades que una mujer estaba desaparecida y se lanzó una operación de búsqueda y rescate en tierra y mar”, dijo el director ejecutivo Mark Fifield.

“Después de la operación, la policía de Queensland notificó a Coral Expeditions que la mujer había sido encontrada muerta en Lizard Island.

“Aunque continúan las investigaciones sobre el incidente, lamentamos profundamente que esto haya ocurrido y ofrecemos todo nuestro apoyo a la familia de la mujer.

“El equipo de Coral ha estado en contacto con la familia de la mujer y continuaremos ofreciéndoles apoyo en este difícil proceso.

FUTBOLISTA FUERA La estrella de la liga de fútbol muere trágicamente a los 42 años después de una batalla contra el cáncer CHA-CHA-CAOS Amber Davies de Strictly rompe el silencio después de que la profesional Nikita fuera fotografiada besándola

“Estamos trabajando estrechamente con la policía de Queensland y otras autoridades para apoyar sus investigación. No podemos hacer más comentarios mientras este proceso esté en marcha”.