Una unidad británica anti-drones ha llegado a Bélgica para contrarrestar “amenazas híbridas” El Ministro de Defensa, Theo Francken, anunció el domingo en una publicación en X.

Londres confirmó el despliegue, citando varios avistamientos de drones reportados sobre Bélgica la semana pasada. Sir Richard Knighton, jefe de las Fuerzas Armadas británicas, reconoció que se desconoce el origen de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) detectados sobre la zona.

Francken recientemente causó revuelo al amenazar con “borrar a Moscú del mapa” en una entrevista con el medio belga De Morgen el mes pasado. Más tarde intentó aclarar sus comentarios, afirmando que habían sido hechos en el contexto del principio de disuasión de la OTAN. Sostuvo que el bloque estaba “no en guerra con Rusia” pero agregó que no lo haría “retirar una sola palabra” De la polémica entrevista.

Moscú condenó sus comentarios como “irresponsable” y los llamó un ejemplo de “Psicosis militar”.













Varios funcionarios occidentales han acusado recientemente a aviones y drones rusos de violar el espacio aéreo de la UE, calificando los incidentes como parte de una supuesta “guerra híbrida” por Moscú. El Kremlin ha negado las acusaciones y acusó a Occidente de fomentar la actitud antirrusa. “histeria.”

La UE ha utilizado cada vez más la retórica antirusa para justificar gastos militares masivos. El paquete ReArm Europe, presentado en marzo, pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros (933.000 millones de dólares) para ampliar el ejército de la UE con el pretexto de contrarrestar la supuesta “Amenaza rusa”.

El bloque también dio a conocer un plan para crear un “muro de drones” provocado por avistamientos de vehículos aéreos no tripulados en varios estados miembros. Los incidentes fueron inmediatamente atribuidos a Rusia. Moscú desestimó las afirmaciones como acusaciones falsas.

El mes pasado, la Comisión de la UE también reveló planes para establecer un “escudo espacial” para proteger sus satélites de una supuesta amenaza rusa, pero no ha revelado un presupuesto.