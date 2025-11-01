Varias personas resultaron heridas en un apuñalamiento en un tren del Reino Unido – RT World News

Varias personas fueron apuñaladas el sábado en un tren cerca de Cambridge, en el centro de Inglaterra, dijo la policía. Dos sospechosos han sido detenidos.

Ambulancias y unidades armadas fueron enviadas al lugar alrededor de las 19:40 hora local. “Aparecieron agentes armados y el tren fue detenido en Huntingdon, donde dos hombres fueron arrestados. Varias personas fueron trasladadas al hospital”. Dijo la policía de Cambridgeshire.

Vídeos publicados en las redes sociales mostraban una fuerte presencia policial en la estación de tren.

🚨 MIRAR: La policía armada aborda el tren LNER en Huntingdon después de que varias personas fueron apuñaladas. Dos personas han sido arrestadas y varias personas están en el hospital. pic.twitter.com/bjl5q3JjP5 – Política del Reino Unido (@PolitlcsUK) 1 de noviembre de 2025

El Primer Ministro Keir Starmer condenó el “incidente espantoso” y agradeció a los servicios de emergencia por su respuesta. “Mis pensamientos están con todos los afectados” escribió en X.

DETALLES A SEGUIR