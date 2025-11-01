Home Internacionales Varias personas resultaron heridas en un apuñalamiento en un tren del Reino...

Varias personas resultaron heridas en un apuñalamiento en un tren del Reino Unido – RT World News

By
Jonathan Burgos
-
1
0
Estados Unidos levanta las sanciones contra el líder serbio de Bosnia – RT World News


Varias personas fueron apuñaladas el sábado en un tren cerca de Cambridge, en el centro de Inglaterra, dijo la policía. Dos sospechosos han sido detenidos.

Ambulancias y unidades armadas fueron enviadas al lugar alrededor de las 19:40 hora local. “Aparecieron agentes armados y el tren fue detenido en Huntingdon, donde dos hombres fueron arrestados. Varias personas fueron trasladadas al hospital”. Dijo la policía de Cambridgeshire.

Vídeos publicados en las redes sociales mostraban una fuerte presencia policial en la estación de tren.

El Primer Ministro Keir Starmer condenó el “incidente espantoso” y agradeció a los servicios de emergencia por su respuesta. “Mis pensamientos están con todos los afectados” escribió en X.

DETALLES A SEGUIR

Puedes compartir esta historia en las redes sociales:





Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here