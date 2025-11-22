Vea el increíble momento en que un dron salva a un hombre de ahogarse en un río mientras una inundación implacable sumerge casas y mata a 55 personas

MIRA el increíble momento en que un dron agrícola saca a un hombre de un río crecido en medio de las peores inundaciones en Vietnam en décadas.

El trabajador agrícola, Nguyen Van Hat, tuvo que ser rescatado de una isla en medio del río Serepok, provincia de Dak Lak, mientras el agua subía de forma alarmante a su alrededor.

Las imágenes del viernes por la mañana muestran al gran dron flotando a pocos metros de la superficie del agua.

Un salvavidas cuelga de la máquina con grandes correas, y el señor Hat, de 49 años, se aferra desesperadamente a él.

El dron lucha contra la atracción del agua mientras intenta sacar al Sr. Hat del río.

Fuertes torrentes y ráfagas de viento amenazan repetidamente con desestabilizar la máquina y, en un momento dado, casi cae al agua.

El dron desciende bruscamente, sumergiéndose a unos centímetros de la superficie, antes de que el operador logre recuperar el control.

Finalmente, el Sr. Hat salió volando por los aires y cruzó el río hasta ponerse a salvo.

El trabajador agrícola había estado trabajando en un banco de arena pero quedó varado cuando el río creció rápidamente.

Los rescatistas locales fueron ayudados por un granjero que trajo el dron.

Ataron un chaleco salvavidas y una boya a la máquina y la enviaron al lugar donde estaba atrapado el Sr. Hat, a unos 30 metros de la orilla.

Un funcionario local dijo: “Cuando el señor Hat fue descubierto en un oasis en medio del río Serepok, las autoridades pidieron a la policía que se mantuviera en contacto.

“Sin embargo, en la tarde del mismo día, el agua del río fluía más rápidamente y se predijo que el nivel del agua aumentaría, por lo que las autoridades desplegaron un dron para llevar al señor Hat sano y salvo a la orilla”.

El centro de Vietnam se ha visto afectado por lluvias torrenciales esta semana, lo que ha provocado las inundaciones más graves en muchos años en la región.

Se organizó otro rescate similar con drones para salvar a un pescador después de que su barco volcara.

Pham Van Truong cayó al agua y fue arrastrado junto con su compañero el jueves por la tarde.

Una búsqueda durante la noche no logró localizarlo, pero el viernes por la mañana los rescatistas lo vieron aferrado a un trozo de tierra cerca de un puente.

Un dron agrícola lo llevó a un lugar seguro, pero su compañero sigue desaparecido.

En los últimos tres días han caído más de cinco pies de lluvia en varias zonas de Vietnam.

Al menos 55 personas han muerto como consecuencia de las devastadoras inundaciones.

Más de 50.000 hogares han quedado sumergidos y medio millón de hogares y empresas se han quedado sin electricidad.

También se han arruinado miles de hectáreas de cultivos.