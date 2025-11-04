Vea el momento en que las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania explotan una ‘unidad rusa de élite’ en una plataforma petrolera del Mar Negro en una gran explosión, un duro golpe para Putin

ESTE es el momento explosivo en que la marina de Ucrania hace estallar una unidad de élite de las fuerzas especiales rusas estacionada en una plataforma petrolera del Mar Negro.

Según los informes, un equipo de misiles antitanque fue eliminado en el dron suicida. huelgas junto con equipo de reconocimiento clave en otro golpe humillante para Vladimir Putin y su fallida guerra.

La intrépida armada de Ucrania anunció que el lunes había atacado con éxito la plataforma de perforación Syvash cerca de la Crimea ocupada por Rusia.

Moscú cuestionó firmemente las afirmaciones y publicó imágenes que supuestamente mostraban un barco ucraniano destruido por un dron Lancet.

Luego, los funcionarios ucranianos agradecieron sensacionalmente a Rusia por compartir el video.

El ejército de Kiev explicó que las imágenes en realidad muestran a las fuerzas ucranianas desplegando con éxito un dron suicida contra los rusos y la enorme plataforma.

Dijeron que era otro ejemplo de cómo los hombres de Putin “intentan dar otra derrota por victoria”.

Las imágenes compartidas por los ucranianos muestran un buque de la Armada acercándose a la plataforma gigante en el Mar Negro.

Entonces aparece rápidamente un dron que se lanza hacia él.

Se produce una gran explosión cuando el dron choca contra la plataforma y envía una columna de humo negro al aire.

Otro ángulo directamente desde el punto de vista del dron lo muestra volando por encima y alrededor de la plataforma planeando su ataque.

Después de localizar un punto débil en la plataforma, el dron se lanza a matar: destrozando la parte delantera de la plataforma de manera brutal.

Otro ángulo muestra a varios soldados rusos estacionados en la plataforma corriendo para salvar sus vidas mientras el dron fija sus posiciones.

Se pueden ver pequeñas figuras blancas lanzándose sobre el agua antes de que la cámara pase a otra explosión devastadora.

La plataforma Syvash es una de las cuatro plataformas marinas que forman las Torres Boyko, todas ellas confiscadas por Rusia tras su anexión de Crimea en 2014.

Entre ellos también se encuentran Petro Hodovanets, Tavryda y Ucrania.

Syvash es una plataforma de perforación autoelevadora que antes de ser robada era operada por la empresa estatal ucraniana Chornomornaftogaz para la exploración de petróleo y gas.

Rusia transformó las Torres Boyko con equipos de inteligencia y guerra electrónica.

Moscú los utilizaría para monitorear la actividad en la superficie, el aire y el subsuelo en el Mar Negro, entre Crimea y Odesa.

Ucrania ha atacado con frecuencia las plataformas petrolíferas rusas durante los agotadores años de guerra.

En diciembre, unas imágenes captaron una de las plataformas de gas de Putin en el Mar Negro estallando en llamas tras ser golpeada por drones marinos.

Los drones atacan la estructura en su base mientras los drones aéreos atacan la plataforma.

Los clips muestran plataformas envueltas en incendios masivos, mientras que otros muestran enormes explosiones en las plataformas mientras los drones atacan.

Y en agosto pasado, Ucrania asestó un duro golpe a Putin después de hacer estallar una plataforma de gas rusa en el Mar Negro, matando a 40 soldados.

La diezmada plataforma estaba llena de “equipo de reconocimiento” para ayudar con el esfuerzo bélico de Rusia, según los medios ucranianos.