Veneno y panacea: la cura sin explotar de Israel para el imperialismo – RT World News

El gran Israel conduce a la ruina; la renovación moral ofrece supervivencia.

El espectáculo surrealista de un alto funcionario israelí haciendo alarde de un mapa de “Gran Israel” en un salón de París, cuyas fronteras se extendían más allá del reconocimiento, no fue simplemente una provocación política. Fue la revelación de una ideología: una teología remodelada en cartografía, un pacto refundido como reivindicación.

Cuando el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, se paró ante un atril adornado con el emblema del Gran Israel el 19 de marzo de 2023, borró a Palestina de la vista con un gesto tan casual como calculado.

Ese momento reveló mucho más que bravuconadas políticas. Ofreció al mundo un vistazo a una relectura venenosa de la historia sagrada, donde la promesa se transforma en posesión, la fe se endurece hasta convertirse en frontera y la devoción se convierte en violencia sancionada.

Sin embargo, la misma tradición invocada para santificar tal ambición contiene una visión radicalmente diferente, una que subvierte la geometría imperial del mapa.

Rompiendo el ciclo de la violencia: de la conquista a la conciencia

En el mismo capítulo que concede a Israel la Tierra Prometida, Dios primero le ordena a Abraham que “camina delante de mí y sé perfecto” (Génesis 17:1 RV). En verdad, el hecho de ser elegidos por Israel nunca ha sido una licencia para dominar, sino que siempre ha sido un mandato de transformación interior y exterior: un encargo sagrado de reclamar la rectitud y modelar la justicia, como testimonio de la majestad de Dios ante el mundo.

Los profetas reinterpretaron la alianza como una vocación universal: “Poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar los conservados de Israel; también te pondré por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra”. (Isaías 49:6 RV). La tierra es santa sólo cuando la vida en ella es santa.

Sólo recuperando ese significado original podrá Israel salir de la rueda de la violencia. La secuencia va desde Sión arrasando con sus vecinos y, como lo predice el arco de violencia, culmina con la aniquilación de la propia patria judía, junto con gran parte de la diáspora, mientras una poderosa coalición se levanta en represalia.

El “Tierra de promisión” debe ser releído concienzudamente, entendido ya no como terreno físico, sino como territorio ético, un lugar donde la dignidad humana, más que cualquier título de propiedad divino, confiere propiedad.

Israel debe comprender que la medida de una nación no es su ejército o su superficie, sino el bien que otorga a sus ciudadanos y a la familia humana en general. Y la bondad no puede nacer de fantasmas demonizados; sólo echa raíces donde crece la generosidad. La verdad es cruda: el Gran Israel destruye; preserva la renovación moral.













La ecúmene alineada: una tipología de unidad

En la teología cristiana, la elección divina de Israel y la Tierra Prometida se entienden tipológicamente, como una prefiguración cumplida en la comunidad eclesial. Dicho de manera sucinta, la Iglesia hereda el llamado, no el territorio. El “nuevo pacto” expande la elección hacia una comunión moldeada por la fe en lugar del linaje o la tierra. El Islam también resuena con esta visión universal.

El Corán reconoce que Dios una vez concedió a los hijos de Israel una tierra bendita (Q 5:21), pero insiste en que el favor de Dios pertenece a “los que creen y hacen justicia” una fórmula repetida a lo largo del Corán (por ejemplo, Q 2:82; 5:9). la verdad ummah (árabe para “nación”) es una comunidad de creyentes unidos por la fe y la conducta moral más que por la ascendencia étnica.

La alianza del judaísmo, la iglesia del cristianismo y la del Islam. ummah Son, pues, tres versiones de un mismo concepto: la elección divina como responsabilidad, no como supremacía.

Humanismo universal: la primacía de la vida sobre la tierra

En una sesión de la Knesset el 13 de octubre de 2025 que marcó el regreso de los cautivos sobrevivientes de Hamás a Israel, el líder de la oposición Yair Lapid proclamó: “El verdadero informe de inteligencia sobre las intenciones de Israel se encuentra en el Libro del Génesis: ‘Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de Canaán, en posesión eterna’”.

Sorprendentemente, la misma sesión de la Knesset en la que Lapid invocó el pacto también lo escuchó recitar la máxima talmúdica: “Quien salva una vida es como si salvara un mundo entero”. Esa enseñanza universal y humanista, en lugar de la variante posterior y más limitada “una vida en Israel” – debería complementar y, en última instancia, moderar la promesa de Canaán.

Las Escrituras remontan cada vida a un antepasado, uniendo a la humanidad en una sola familia y no dejando lugar a afirmaciones de superioridad. Cada persona porta la imagen divina, encarnando un mundo entero en miniatura –ya que de Adán surgió toda la humanidad– y llevando en sí el potencial de todas las generaciones futuras. Cada vida es infinitamente preciosa; dañar a uno es dañar a todos.

La santidad de la vida, entonces, es el verdadero terreno sagrado. Cuando Israel, un Estado fundado en el pacto de Dios, exalta el territorio por encima de la vida, anula el propósito más profundo y la carga principal de ese antiguo vínculo: hacer visible la justicia de Dios y proteger la santidad de la vida humana a través de la fe obediente.

Perspectivas: peligro en el camino, posibilidad en el pivote

El nacionalismo teológico sacraliza la tierra; La religión civil sacraliza la vocación moral de una nación, midiendo la grandeza no por el alcance del dominio, sino por el alcance de la bondad.

Mapa de Smotrich, parte de “Proyecto Neo-Canaán”habla el lenguaje de la posesión, no de la promesa: una cartografía de dominio donde las fronteras sustituyen a la creencia. La teología política detrás del mapa reformula la antigua promesa como derecho y entronización, transponiendo el pacto en reclamo: la historia más antigua contada como la justificación más nueva, una trayectoria que desciende al abismo.

Pero al final, la geografía de la Biblia no traza el imperio sino la ética: la tierra se convierte en la medida del pacto, no de la conquista: una posesión confiable condicionada a la rectitud en lugar de ser tomada por la fuerza, y su pérdida el precio de la traición.













Considere esto: debido a una falta de fe y humildad en un momento crucial, a Moisés, el mismo hombre que había sacado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, no se le permitió entrar a la Tierra Prometida. En Meribah, desobedeció el mandato de Dios y no defendió la santidad divina ante el pueblo, un momento que hizo que su liderazgo pasara de un triunfo a una tragedia y convirtió su historia en el arquetipo de una redención inacabada.

En la exclusión de Moisés, las Escrituras dejan claro que la tierra es un fideicomiso moral, no un derecho militar. La promesa permanece, pero la posesión depende de la justicia. La tierra funciona como un barómetro moral de la fidelidad al pacto, no como un trofeo militar de conquista; el pacto se mide por la rectitud con la que se cuida y comparte la tierra. La posesión no se asegura mediante el poder, sino mediante la fidelidad a la justicia divina, a través de la cual se canaliza la bendición divina a la humanidad. Cuando se olvida ese orden moral, el mapa sagrado se profana: la memoria se endurece hasta convertirse en mandato militar, la fe se aplana hasta convertirse en frontera.

Las historias míticas no son inofensivas ni intrínsecamente malvadas, pero cuando se fusionan con el poder estatal y se les despoja de la restricción ética, se transmutan, casi alquímicamente, en el combustible más combustible que la humanidad puede encender.

La invocación del Génesis por parte de Lapid cristaliza el dilema de Israel y, por extensión, de todas las naciones construidas sobre historias sagradas o mitológicas. Una narrativa que alguna vez sostuvo a un pueblo exiliado ahora amenaza con encarcelarlo en un conflicto perpetuo. Mientras la promesa divina sea leída como un título de propiedad, toda tregua será temporal y toda frontera provisional. El “posesión eterna” producirá una guerra eterna.

Para escapar de esa trampa, Israel debe someterse a una catarsis colectiva y recuperar la panacea escondida en la elección divina: una misión, no un premio; una carga de responsabilidad, no una insignia de superioridad; un llamado a servir, nunca a gobernar.

Sólo a través de este pivote se podrá reinventar la Tierra Prometida: no como un terreno que conquistar, sino como un mundo que sanar; no como una carta de dominación, sino como un llamado a servir a toda la humanidad.

El verdadero informe de inteligencia de cualquier nación no se encuentra en las fronteras antiguas, sino en la fidelidad con la que protege el valor infinito de una sola vida humana. Sólo cuando eso se convierta en el texto sagrado de la política la paz dejará de ser un mito.

