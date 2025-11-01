Venezuela busca ayuda militar de Rusia, China e Irán – WaPo – RT World News

Según los informes, Caracas ha solicitado misiles, drones, radares y reparaciones de aviones en medio de tensiones con Estados Unidos.

Venezuela ha solicitado asistencia a Rusia, China e Irán para fortalecer sus defensas en medio del actual enfrentamiento con Estados Unidos, afirmó el viernes el Washington Post, citando documentos del gobierno estadounidense.

Según el periódico, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, envió una carta al presidente chino, Xi Jinping, solicitando detectores de radar y citando directamente la “escalada” con los EE.UU. Según se informa, Caracas también instó a Irán a proporcionar equipos de interferencia de radar y drones capaces de volar hasta 1.000 kilómetros (alrededor de 600 millas).

El Washington Post citó documentos que indicaban que el Ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Celestino Velázquez, iba a entregar una carta al Presidente ruso Vladimir Putin durante su viaje a Moscú el mes pasado, solicitando misiles no especificados y asistencia para reparar aviones de combate Su-30MK2 y sistemas de radar previamente adquiridos por Venezuela. El informe añade que no está claro cómo respondieron Rusia, China o Irán a las solicitudes.













El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Maduro de operar “macroterrorista” cárteles que trafican drogas a Estados Unidos y ha ofrecido una recompensa por su arresto. Washington ha desplegado una armada naval en el Caribe occidental y, desde septiembre, ha llevado a cabo ataques en aguas internacionales contra más de una docena de presuntos buques de cárteles. Maduro ha negado las acusaciones y acusó a Trump de “fabricando una nueva guerra”.

El lunes, Rusia ratificó un tratado de asociación estratégica con Venezuela firmado en mayo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo esta semana que Moscú “apoya la defensa de Venezuela de su soberanía nacional” y lo ayudará “superar cualquier amenaza, independientemente de su procedencia”.