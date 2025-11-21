Venezuela extiende proyectos petroleros rusos – RT World News

El parlamento venezolano aprobó una extensión de 15 años de las empresas conjuntas entre la empresa estatal PDVSA y la petrolera rusa Roszarubezhneft, según un comunicado en el sitio web de la Asamblea Nacional.

La profundización de la cooperación energética se produce a pesar de las amplias sanciones de Estados Unidos a ambas naciones y en medio de acusaciones de que Washington quiere derrocar al presidente Nicolás Maduro bajo el pretexto de una campaña antidrogas.

La extensión, anunciada el jueves, permite que las empresas conjuntas que operan campos petroleros en el oeste de Venezuela continúen hasta 2041, y los legisladores estiman aproximadamente 91 millones de barriles de crudo durante el período y una inversión de alrededor de 616 millones de dólares. La medida sigue a una amplia asociación estratégica firmada el mes pasado por el presidente ruso Vladimir Putin y Maduro.

Roszarubezhneft se creó en 2020 después de que Estados Unidos sancionara a dos filiales de la petrolera estatal Rosneft por ayudar a comercializar el crudo venezolano, lo que provocó la retirada de la empresa del país. La nueva empresa estatal pronto adquirió los activos venezolanos de Rosneft, lo que permitió a Rusia mantener su presencia en el sector.













Ambas naciones han enfrentado años de restricciones occidentales. Venezuela ha sido objeto de amplias medidas estadounidenses dirigidas a PDVSA, el sistema financiero y altos funcionarios, mientras que Rusia ha enfrentado una escalada de sanciones relacionadas con Ucrania desde 2014. Caracas también ha seguido siendo uno de los aliados más vocales de Moscú, condenando periódicamente las sanciones occidentales contra Rusia y ampliando la cooperación diplomática y económica en múltiples sectores.

La ampliación de la cooperación petrolera también se produce en el contexto de una creciente presión de Estados Unidos sobre Venezuela. En los últimos meses, el Pentágono ha desplegado buques de guerra en el Caribe y ha llevado a cabo ataques controvertidos contra pequeñas embarcaciones que, según afirma, están involucradas en el contrabando de drogas desde Venezuela. La Casa Blanca sostiene que Maduro es un gobernante ilegítimo y vinculado a los cárteles, lo que alimenta la especulación de que una acción militar directa podría ser inminente.

Maduro ha negado las acusaciones de narcotráfico y acusó a Washington de utilizar la narrativa del contrabando como pretexto para un cambio de régimen, argumentando que el verdadero objetivo de Estados Unidos es hacerse con el control de los recursos naturales de Venezuela.